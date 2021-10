Vrána byl za fair play gesto odměněn dvěma góly

Třinec - Kapitán třineckých hokejistů Petr Vrána přispěl ve šlágru 19. kola extraligy se Spartou dvěma góly k výhře Ocelářů 4:2. Zkušený útočník zaujal i fair play gestem, když v úvodní třetině za stavu 0:1 odvolal vyloučení hostující obránce Ondřeje Mikliše.

"Situace je fakt strašně rychlá, stane se během okamžiku a rozhodčí třeba nemá dobrý úhel. Může to vypadat jako faul a možná to i faul je, ale ne takový úplně klasický. Když to hráč cítí, je správně, když to odvolá," uvedl Vrána novinářům a přiznal, že si taky nebyl zpočátku jistý. "Byl tam kontakt, ale nemyslím si, že to bylo na faul. Ztratil jsem balanc, možná zajel do rýhy. Když na mě (Mikliš) houkl, tak jsem si říkal, že na tom asi něco bude. Že to nebylo jen jeho zapříčiněním," upřesnil.

Třinec, který do utkání vstupoval se sérií pěti výher, se pomalu rozjížděl a podle asistenta trenéra Marka Zadiny odehrál nejhorší první třetinu v sezoně. Sparta ji vyhrála 1:0, dvakrát trefila tyč a měla ještě další gólové šance. "Pro nás to bylo těžké utkání po dlouhém (třízápasovém) tripu venku. Měli jsme po návratu den volna, včera se trošku potrénovalo. Možná jsme si mysleli, že to bude jednodušší v hlavách. Sparta nám ale ukázala, že se musíme trošku probrat, jinak to dopadne špatně. Po první třetině jsme se zvedli a ke konci jsme si to už pohlídali," pokračoval.

K obratu zavelel právě Vrána, který oběma zásahy otočil na 2:1. Při vyrovnávacím gólu si jeho přihrávku srazil do branky Roman Horák, u druhého uspěl s tečí. "Možná se mi to (gesto) trošičku vrátilo. U prvního jsem měl vyloženě štěstí. Já ani nevěděl, že to je gól, rozmázl jsem se o mantinel. Trošku mě překvapilo, když se ke mně všichni sjeli. A druhý byl taky se štěstím, že jsem puk trefil a zboku skočil nahoru," popsal.

Třinecký kapitán vstřelil v úvodních šestnácti kolech jen jeden gól, v posledních dvou zápasech ale pokaždé skóroval dvakrát. "Jsem rád, že jsem dal nějaké góly a že jsme urvali body. Někdy se nedaří, ale člověk hlavně dělá práci, aby pomohl vyhrávat týmu. A někdy se i zadaří jako poslední dva zápasy. Byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo, ale pro nás je důležité získavat body a předvádět hru, abychom s ní byli spokojeni," podotkl.

To obhájcům titulu jde. Oceláři nebodovali v této sezoně jen jednou z osmnácti zápasů, posledních šest vyhráli. "Pozitivní to je. Pro nás je duležitá hra, být konzistentní bez velkých výpadků. Zatím se to daří," těšilo jej.