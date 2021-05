Vrána: Byl jsem moc rád, že se nám vrátila všechna tvrdá práce i víra v systém

Riga/Praha - Čeští hokejisté po čtvrtečním utkání se Švédy a zisku mimořádně důležitých tří bodů svorně věřili, že třetí třetina, kterou vyhráli 4:0, by mohla být zlomem k lepšímu pro jejich další působení na světovém šampionátu. Esem v rukávu trenérů se stal i přes potíže s ramenem útočník Jakub Vrána, který obrat z 0:2 nastartoval přesilovkovým gólem krátce po návratu z kabin.

"Byl jsem strašně rád, že se nám to za všechnu tvrdou práci a víru v ten systém vrátilo. Byli jsme trpěliví a věřili jsme v to, co umíme. Ve třetí třetině se nám to otevřelo, padly nám tam góly, začali jsem si vytvářet více šancí dopředu a určitě nám to pomůže i do dalších zápasů," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři pětadvacetiletý útočník Detroitu v NHL.

"Samozřejmě byla velká radost, ale důležité je teď nabrat síly a připravit se na další utkání. Vyhráli jsme důležitý zápas, ale spousta práce je ještě před námi. Momentálně se soustředíme jen na utkání, co nás čeká. Rádi bychom v něm navázali na tu třetí třetinu včerejšího zápasu," vyhlížel Vrána sobotní souboj s Brity.

Sám osobně věřil i po prohrané první třetině v dobrý konec. "Samozřejmě jsem věřil. V hokeji dokud není konec, tak máte pořád šanci, i když to nebylo lehké. Sami sebe jsme dostali pod tlak, když to bylo 0:2 po první třetině. Jsem strašně rád, že se to v té třetí třetině takhle zlomilo. Bylo hrozně důležité za takového stavu v takovém utkání nezačít panikařit a zachovat si chladnou hlavu," uvedl Vrána.

Češi nakonec vymáčkli ze sebe to nejlepší, když byli pod tím největším tlakem. "Jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát a nechat na ledě všechno, co umíme, abychom uspěli. Není to lehká situace prohrávat takhle od začátku v tak důležitém utkání, ale i o tom je hokej - bývá to nahoru dolů," podotkl Vrána.

Byl tak trošku žolíkem kouče Filipa Pešána. Původně měl být připravený na pozici třináctého útočníka, nakonec ale za 16 střídání odehrál takřka 15 minut. "Mám nějaké menší problémy. Šli jsme den ode dne, pak s tím, že já budu na střídačce a uvidím, jak se bude zápas vyvíjet. Byl jsem ale připravený hrát a každý viděl, jak to nakonec dopadlo. Takhle jsme se prostě dohodli a s tím jsme do toho zápasu šli," přiblížil Vrána.

Gól dal dokonale přesnou střelou pod horní tyčku z kruhu v přesilovce. "Pomůže to mému sebevědomí, ale i celému týmu. Všem to dodalo v tu chvíli spoustu energie. I když nejsem úplně stoprocentní, snažím se odvést na tom ledě maximum, co můžu," řekl Vrána.

Přiznal, že problém je dlouhodobějšího rázu. "To rameno mě trápí asi dva roky. Už na to dělám dlouho rehabilitace a mám s ním problémy. Je to zranění, které se těžko léčí. Od prvního zápasu mě to trošku trápí. Člověka to limituje, ale v takové situaci je pak strašně důležité mít nastavenou hlavu," konstatoval Vrána.

Po dohodě s trenéry dnes ani nebyl na ledě s týmem. "Šel jsem na kolo, dělal jsem nějaké rehabilitační cviky, něco na nohy, abych se udržel v kondici," popsal Vrána.

"Lékařský tým mi strašně pomáhá. Děláme rehabilitace, snažíme se na tom neustále pracovat, abych byl připravený na každý zápas a cítil se co možná nejlépe. Snažíme se ovlivnit věci, které jdou ovlivnit, na zápas mám i něco na bolest, zatím mohu hrát. Určitě bych rád nastoupil do všech zbývajících zápasů, jsem připravený. Kdybych nemohl hrát, tak bych do zápasu samozřejmě nešel, abych nějak neoslabil tým," uvedl Vrána.

Ve čtvrtek proti Seveřanům si hned v úvodní třetině prožil i chvilku obav a nejistoty. "Natahoval jsem se tam pro puk a asi v nejhorším místě, co mě ten protihráč mohl trefit, tak mě trefil. Nebylo to příjemné, ale přijel jsem na střídačku a snažil se to rozdýchat a uklidnit hlavu. Chtěl jsem pak za jakoukoliv cenu ten zápas dohrát," vyprávěl Vrána.

Gól ho těšil i s ohledem na jeho vztah ke Švédsku, kde od 15 let vyrůstal, než se přesunul do zámoří. "Rád tam létám každé léto trénovat, je to pro mě takový druhý domov. Mám tam hodně kamarádů a dostal jsem od švédských kluků i hodně esemesek. Jsem rád, že mi to tam padlo. Ozvali se kluci, s nimiž jsem hrál v juniorce v Linköpingu, ale i další," řekl Vrána.