Vrána a Pastrňák si připsali dva body, Kubalík skóroval

Utkání NHL NY Rangers - Boston. Vpravo hokejista New York Rangers Brendan Smith, vlevo David Pastrňák z Bostonu Bruins. ČTK/AP/Sarah Stier

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána přispěl v nedělním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Washingtonu 3:2 v New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Za domácí si připsal jednu asistenci Pavel Zacha, jenž bodoval podesáté za sebou. Kanonádu Chicaga, které rozneslo Detroit 7:2, podpořili Dominik Kubalík gólem a David Kämpf asistencí. Na jednu branku poražených přihrál Filip Hronek. Dva góly připravil David Pastrňák a pomohl Bostonu k výhře 4:1 na ledě New Yorku Rangers.

Zacha má aktuálně ze všech hráčů v lize nejdelší bodovou sérii a prodloužil ji asistencí u prvního gólu zápasu. Český centr si v posledních deseti utkáních připsal čtyři góly a osm přihrávek.

Washington ale na přelomu úvodní a druhé třetiny otočil skóre po akcích Vrány. Český útočník z dorážky vyrovnal a poté založil rychlý kontr, který zakončil do prázdné branky Nicklas Bäckström. New Jersey brzy vyrovnalo, ale Alexandr Ovečkin vítězným gólem zpříjemnil návrat Iljovi Samsonovovi, který chytal poprvé od 17. ledna. Záda mu kryl Vítek Vaněček.

Moc nechybělo, aby New Jersey v závěrečných sekundách vyrovnalo při hře bez gólmana. Zacha vystřelil v čase 59:57 z pravého kruhu a Kyle Palmieri překonal z dorážky Samsonova, ale trefil na brankové čáře do zad obránce Washingtonu Johna Carlsona. "Měl jsem na hokejce vyrovnání, ale selhal jsem. Beru prohru na sebe. Měl jsem zakončit lépe," řekl sebekriticky Palmieri.

New Jersey chyběl v utkání kapitán Nico Hischier, který o den dříve schytal ránu pukem do hlavy. Jeho místo ve středu druhého útoku zaujal Zacha.

Kämpf připravil ve dvanácté minutě gól na 1:0. Český útočník zavezl po pravé straně puk do pásma a přihrál ho rozjetému obránci Nikitovi Zadorovovi, který se prosadil střelou z mezikruží. Chicago vedlo po dvou třetinách těsně 2:1, poté ale soupeře rozebralo.

Na 5:1 upravil Patrick Kane, který jako stý hráč v historii NHL nasázel v soutěži 400 branek. Americký útočník se prosadil hezkou individuální akcí v přečíslení dva na jednoho. "Viděl jsem, že si jejich obránce (Hronek) lehá, tak jsem zpomalil, kličkou si ho objel a vystřelil. Potěšilo mě, že jsem skóroval, bez ohledu na milník, jaký jsem dosáhl," uvedl Kane, který si vedle gólu připsal i dvě asistence.

Hronek poté přihrál v přesilové hře na druhý gól Detroitu, ale rychle odpověděl Kubalík, který po hezkém pasu Brandona Hagela trefil odkrytou branku. Skóre uzavřel Alex DeBrincat a završil svoji bilanci v utkání na 1+3.

Pro hosty je výsledek krutý, v zápase soupeře dokonce přestříleli 46:32. "Měli jsme pasáže, kdy jsme je zatlačili, po kterých jsme je ale zároveň pustili do šancí a snadnými góly nám odskočili. To se nesmí stávat. Nemůže náš tlak končit šancí soupeře a gólem," uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill. I přes vysokou prohru si Filip Zadina připsal kladný bod ve statistice +/-. Hronek, nejvytěžovanější hráč zápasu, si naopak pohoršil o tři záporné body.

Kubalík, který před nedělním programem vedl produktivitu českých hráčů, se vylepšil bilanci na osm gólů a deset přihrávek. Bodově se na něj ale dotáhl Pastrňák (9+9). Po jeho přihrávkách otevřel skóre Charlie Coyle a v polovině utkání zvýšil Charlie McAvoy ránou od modré čáry na 3:0. Boston oplatil soupeři dva dny starou porážku 2:6 a v New Yorku uspěl na třetí pokus, neboť ve čtvrtek prohrál také vysoko 2:7 v hale Islanders.

Boston byl odhodlán odčinit předchozí dva výprasky a hned v prvním střídání Brad Marchand i Patrice Bergeron nastavili srážkou se soupeři tón zápasu. "Je potřeba, aby vaši lídři určili ráz utkání různými způsoby. Tohohle jsme chtěli v prvním střídání docílit a strhli tím ostatní. Většinu zápasu jsme toho soupeři moc nedovolili a věděli jsme, že když budeme v takovém výkonu pokračovat, góly dáme," řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Philadelphia zopakovala v Buffalu výsledek ze soboty a soupeře porazila dvakrát během dvou dnů 3:0. Flyers vstřelili všechny góly v prostřední třetině a jejich kouč Alain Vigneault si jako devátý kouč v historii NHL připsal v roli trenéra 700. vítězství. Nulu vychytal díky 28 zásahům Carter Hart, který v předchozím startu v utkání pod širým nebem u jezera Tahoe střídal po šesti gólech. Dvakrát ho tehdy překonal Pastrňák, který nakonec zkompletoval i hattrick.

New York Islanders zdolali doma Pittsburgh 2:0 a proti tomuto soupeři udrželi nulu poprvé od ledna 1986. Oba góly dali v přesilové hře a čisté konto si připsal podruhé za sebou Ilja Sorokin, který kryl dvacet střel.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Boston 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 51. Blackwell - 7. a 59. Coyle (na první Pastrňák), 19. Frederic, 31. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 21:36. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Pastrňák, 3. Rask (všichni Boston).

Buffalo - Philadelphia 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky: 21. Couturier, 22. Raffl, 36. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 28:38. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Farabee, 3. Hart (všichni Philadelphia).

Nashville - Columbus 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Cousins, 30. Tolvanen, 59. Haula - 4. Stenlund. Střely na branku: 29:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Saros, 3. Tolvanen (všichni Nashville).

New Jersey - Washington 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 7. Malcev (Zacha), 24. Šarangovič - 16. Vrána, 23. Bäckström (Vrána), 34. Ovečkin. Střely na branku: 21:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Ovečkin, 3. Bäckström (všichni Washington).

NY Islanders - Pittsburgh 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 20. Wahlstrom, 35. Pageau. Střely na branku: 30:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Wahlstrom, 3. Josh Bailey (všichni NY Islanders).

Chicago - Detroit 7:2 (2:1, 0:0, 5:1)

Branky: 18. a 48. Carpenter, 12. Zadorov (Kämpf), 42. P. Suter, 50. P. Kane, 55. Kubalík, 56. DeBrincat - 18. Gagner, 53. J. Svečnikov (Hronek). Střely na branku: 32:46. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat, 3. Lankinen (všichni Chicago).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 19 14 1 4 69:39 29 2. Florida 20 13 3 4 65:57 29 3. Chicago 23 12 4 7 73:68 28 4. Carolina 20 13 1 6 69:56 27 5. Columbus 23 8 5 10 62:77 21 6. Nashville 21 10 0 11 49:64 20 7. Detroit 24 7 3 14 51:78 17 8. Dallas 16 6 4 6 46:45 16

Severní divize:

1. Toronto 22 16 2 4 78:55 34 2. Edmonton 23 14 0 9 79:69 28 3. Winnipeg 20 13 1 6 69:53 27 4. Montreal 20 9 5 6 65:60 23 5. Calgary 22 10 2 10 58:65 22 6. Vancouver 24 8 2 14 68:85 18 7. Ottawa 23 7 1 15 61:91 15

Východní divize:

1. Washington 21 12 4 5 73:69 28 2. Boston 19 12 2 5 59:50 26 3. NY Islanders 21 11 4 6 56:49 26 4. Philadelphia 18 11 3 4 61:54 25 5. Pittsburgh 20 11 1 8 60:65 23 6. NY Rangers 19 7 3 9 50:52 17 7. New Jersey 17 7 2 8 45:52 16 8. Buffalo 19 6 3 10 44:57 15

Západní divize:

1. Vegas 17 12 1 4 51:36 25 2. Minnesota 18 12 0 6 57:44 24 3. St. Louis 21 11 2 8 67:67 24 4. Colorado 18 11 1 6 55:42 23 5. Los Angeles 20 9 4 7 60:56 22 6. Arizona 21 9 3 9 56:64 21 7. Anaheim 21 6 5 10 42:61 17 8. San Jose 18 7 2 9 53:71 16