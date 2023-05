Voženílek: První gól je super, musím se podívat, komu jsem ho vůbec dal

Brno - Nejužitečnější hráč nedávno skončeného play off extraligy Daniel Voženílek si dnes proti Švédsku připsal třetí reprezentační start a ozdobil ho hned třemi body. Vedle premiérového gólu v národním mužstvu přispěl k výhře 4:3 také dvěma přihrávkami. V rozhovoru s novináři přiznal, že si bude muset zpětně dohledat, jakého gólmana překonal. Vedle jiného si pochvaloval dobrou souhru čtvrtého útoku, v němž nastupoval spolu s Jiřím Černochem a Ondřejem Beránkem.

Třinecký útočník se postaral o vyrovnání ve 34. minutě, když povedenou ranou z kruhu překonal Marcuse Högberga. "První gól v reprezentaci je super, ještě k tomu doma, skvělá kulisa. Vlastně ani nevím, jak se jmenoval ten gólman, musím si to najít," smál se Voženílek. Puk na památku mu vzal obránce Jan Ščotka. "Dal mi ho, ale já si moc puky doma nevystavuju, tak ho asi někomu věnuju," plánoval Voženílek.

Skok z extraligy na mezinárodní scénu nikterak zásadně nevnímal. "Ani mi to nepřišlo. Čtvrteční zápas jsem si říkal, že to není až tak moc rychlé, jen jsou tam kvalitnější hráči, drží se hodně na puku, snaží se trošku víc vymýšlet, takže musíte být ostražitější. Oproti Třinci se tady hraje jiným stylem, ale sedl jsem si s trenéry, podíval se na videa, co a jak. Není tak úplně odlišný systém a složitý od toho, co znám. Bylo to bez problémů," ujistil Voženílek.

Proti Švédům plynule navázal na výkony z play off, zdobily ho důraz, dravost i dobrá koncovka. "Už když jsem sem jel, kluci měli celý týden v Třinci oslavy. Říkal jsem si, že tam musím každé střídání nechat všechno, aby to stálo za to, když už jsem celé oslavy vynechal," připomněl s úsměvem Voženílek.

S Černochem a Beránkem si na ledě rozuměli a výborně se doplňovali. "S Jirkou jsem hrál v mládežnických reprezentacích. Známe se déle, oni s Ondrou Beránkem hrají tenhle hokej a já se snažím přizpůsobit. Každé střídání, co dostaneme, se snažíme pomoct týmu. Jsem rád, že jsme dali i nějaké góly," uvedl Voženílek.

Věří, že velkým plusem v boji o nominaci na světový šampionát ve Finsku a Lotyšsku by mohla být jeho univerzální využitelnost. "Tým je nějak složený, máme skvělé hráče dopředu. Jsem na to zvyklý celý život, přijmu jakoukoli roli. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit hrát. Nechám to na trenérech, použitelný jsem všude. Je mi jedno, jakou dostanu roli, nepřijel jsem si vybírat. Každé střídání udělám, co se po mně chce, a přispěji tak týmu. Trenéři mají určitě nějakou představu, tak uvidíme, jak to dopadne," řekl Voženílek.

Vedle něho se střelecky prosadili i Beránek a Černoch. "Někdy je takový zápas, že to sedne a podaří se dát nějaký gól, což je takový bonus. Dnes se nám to povedlo a jako lajna jsme dali hned tři, ale je to jen jeden zápas. My z té čtvrté lajny víme, že od toho tady tak úplně nejsme. Jsme za to rádi, ale když se dá všechno dohromady, tak je jedno, kdo ty góly dá, hlavně, že padnou. Dnes se to povedlo nám, ale důležité je, že se nám povedlo vyhrát," uvedl Černoch.

S Beránkem hraje dlouhodobě, Voženílek k oběma zapadl na výbornou. "Jsme stejný ročník, takže jsme společně objeli pár akcí v mládežnických reprezentacích. Navíc už jsme takhle spolu v sezoně hráli na Švýcarských hrách, takže jsme věděli, co od sebe můžeme čekat. Vožuch je na takové zápasy skvělý hokejista, takže nebylo ani moc co říkat. Věděli jsme, v čem je silný, on naopak věděl, v čem jsme silní my. Sedlo si to dobře," pochvaloval si Černoch.

"Víme o Vožuchových přednostech a dnes jsme na tom postavili i naši hru. Jsem rád, že nám to takhle vyšlo. Bery toho hrozně objezdí, Vožuch je extrémně silný na puku, já mám zase svoje povinnosti. Když se to dá do kupy a všem to takhle sedne, je to dobré. Víme, v čem jsou naše přednosti, a ty se tady snažíme prodávat. S vírou, že nás to dostane až na šampionát," dodal Černoch.