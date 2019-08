Vostrá doporučí KSČM, aby podpořila schodek 40 miliard korun

Praha - Vyjednavačka KSČM Miloslava Vostrá doporučí komunistické straně, aby ve Sněmovně podpořila návrh státního rozpočtu na příští rok i se schodkem 40 miliard korun. Řekla to novinářům po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). KSČM, která kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře toleruje, dosud trvala na schodku o deset miliard nižším. Schillerová potvrdila, že vládě dá návrh rozpočtu se 40miliardovým deficitem.

Schillerová řekla, že Vostré vysvětlovala poslední přidávání peněz některým rozpočtovým kapitolám. Rozpočet podle ministryně obsahuje všechny vládní priority, které podle ní jsou z větší části i prioritami KSČM, a nerezignuje ani na investice. "Argumenty jsou akceptovatelné," řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Vostrá. Podle ní alternativou k přidávání peněz bylo právě snížení schodku. Podle Schillerové by to ale mohlo znamenat "podseknutí" investic nebo některých sociálních výdajů.

Vostrá také podotkla, že finální rozhodování by mohlo být mezi schodkem 40 miliard a rozpočtovým provizoriem. "Rozpočtové provizorium by bylo to nejvíce špatné řešení," dodala.

Jednání se týkalo rovněž růstu platů ve veřejné sféře kromě učitelů, kterým mají stoupnout v průměru o deset procent. Schillerová zopakovala, že nyní navrhuje vzhledem k novému odhadu inflace tříprocentní růst platů místo původního dvouprocentního. "Nemohu nastavit růst platů tak, aby lidé měli méně," uvedla ministryně. Komunisté s tím souhlasí, chtějí ale ještě další dvě procenta navíc. Prakticky se tak shodují se sociálními demokraty.

O platech bude jednat v září tripartita. "Chci se dohodnout na nějakém kompromisu, ale ten kompromis musí být ustojitelný pro státní rozpočet," zdůraznila ministryně financí.

Vostrá na jednání informovala Schillerovou o tom, že KSČM požádá ministerstvo průmyslu a obchodu o to, aby provedlo revizi smluv na podporu solární energetiky. Podle Vostré je třeba zjistit, zda se nejedná o nedovolenou státní podporu.