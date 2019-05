Voráček: Věděl jsem, že vystřelím, pak už jsem to jen zametl

Bratislava - Vítěznou brankou se podílel kapitán Jakub Voráček na vítězství českých hokejistů ve čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě 5:1 nad Německem. Devětadvacetiletý útočník Philadelphie vyřešil individuálně přečíslení tři na jednoho, gólman Philipp Grubauer sice jeho první střelu zneškodnil, ale Voráček následně z dorážky zařídil v čase 44:19 vedení 2:1.

"Kdybych jel zleva, Frolda (Michael Frolík) by to měl na volej. To bych určitě nahrával, jenže takhle by ta nahrávka byla fakt těžká. Měl bych to přes ruku, přes celé tělo. On pak taky. Věděl jsem, že když vystřelím, může se to k někomu z nás odrazit, což se taky stalo. Já už to pak jen zametl," řekl novinářům Voráček.

Přestože podle něj nebyl výkon úplně podle představ, vyplatila se trpělivost. "Po bruslařské stránce jsme si něco vytvořili, ale je pravda, že to určitě dlouho nebyl náš zápas. Měli jsme nohy v písku. Věděli jsme ale, že to urveme vůlí. Že když zůstaneme u naší hry, tak ty góly prostě dáme. Byli jsme trpěliví a padlo to tam," pochvaloval si Voráček.

Svým gólem otevřel stavidla a Češi dalšími třemi brankami pojistili výhru. "Na pochyby nebyl čas. Soustředil jsem se spíš na to, abychom si vytvořili šance a dali nějaký gól. Ani po té nešťastné brance na 1:1 se nic nezměnilo," poznamenal.

Teď má Voráček další šanci bojovat o rozšíření své medailové sbírky - zlata z mistrovství světa v roce 2010 v Německu a bronzu o rok později z Bratislavy. "Je to nádherný pocit. Teď nás čeká Kanada... Bude to strašně těžké, ale věříme si. Skvěle bruslí, jsou opravdu kvalitní. Musíme si orazit. Tohle nás stálo hodně sil," dodal před víkendovými boji o medaile.