Voráček: Udělám vše, abych se vrátil na led, ale v nejbližší době to nebude

Columbus (USA) - Hokejový útočník Jakub Voráček z Columbusu si v této sezoně NHL po několika otřesech mozku už patrně nezahraje. Připustil to dnes v rozhovoru se zámořskými reportéry. Věří však, že se v budoucnu ještě na led vrátí.

"Pokusím se samozřejmě udělat maximum při snaze o návrat, ale může to být opravdu dlouhodobý proces. V tuto chvíli však nevidím reálně možnost, že bych naskočil zpátky v blízké budoucnosti. Udělám ale vše, co je v mých silách, aby se mi podařilo vrátit se na led," prohlásil Voráček.

Dostal také otázku, zda je reálný jeho návrat do sestavy Blue Jackets ještě v probíhající sezoně, z níž byla odehrána sotva první čtvrtina základní části. "Ta šance je opravdu jen velmi malá," nezastíral Voráček.

Třiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 nedostal od lékařů zelenou k návratu k hokejovým aktivitám od svého posledního zápasu 4. listopadu v Tampere proti Coloradu. Při porážce 3:6 skóroval, ale ve třetí třetině ho zasáhl vysokou holí do obličeje Dryden Hunt. Druhý den v odvetě ve Finsku už Voráček v sestavě celku z Ohia scházel.

"Ve Finsku jsem skutečně utrpěl otřes mozku. Od té doby už jsem se setkal a mluvil se spoustou lékařů a dalších lidí. I když se teď cítím celkem v pořádku, došli jsme k závěru, že na návrat do hry to teď není. A v nejbližší době ani nebude," připustil Voráček.

Vyjádřil se i ke spekulacím ohledně možného konce kariéry. "Nemůžu skončit. Mám tady stále platnou smlouvu a tu bych chtěl dodržet," připomněl Voráček osmiletý kontrakt na celkem 66 milionů dolarů, který mu vyprší na konci sezony 2023/24. "Pokud to půjde, budu šťastný. V opačném případě to bude na doktorech. Když mi dají lékaři svolení, tak to určitě zkusím. A uvidíme, jak to půjde," dodal.

"V minulosti jsem měl těch zranění hlavy už hodně... Zadokumentovaných mám takových sedm osm otřesů mozku. Ale pak byly i ty menší, u nichž si nejste úplně jistí. A je to něco, co musím brát v potaz, abych se správně rozhodl, co a jak dál. Musím dobře zvážit všechny možnosti, které mám," zdůraznil Voráček.

Alespoň mimo led může žít bez omezení. "Mohu žít normální život, což je důležité, ale stále mám symptomy související s tím posledním otřesem mozku i těmi předchozími z minulosti. Ty bych si ale rád nechal pro sebe. Četl jsem v posledních dnech různé spekulace a mohu říct, že mít otřes mozku není nic příjemného, ale není to se mnou zase tak špatné, jak to možná vyznívalo na internetu," řekl Voráček.

Hokej mu chybí. "To je ten největší problém, který mám - chybí mi možnost být součástí toho všeho, být s klukama v kabině a vůbec celá ta rutina. A Markéta mě má doma už taky plné zuby," řekl s úsměvem Voráček. "Ale je to holt tak, jak to je. V průběhu kariéry jsem se snažil hrát s různými potížemi a nemusel vynechat moc zápasů, ale moc dobře vím, že zranění hlavy jsou vážným problémem," doplnil.

Do Columbusu, který si jej vybral do NHL během draftu 2007 jako celkově sedmého hráče v pořadí, se Voráček vrátil před minulou sezonou po deseti letech strávených ve Philadelphii. V ročníku 2021/22 byl nejproduktivnějším hráčem mužstva s 62 body ze 79 zápasů za šest branek a 56 asistencí. V této sezoně stihl odehrát 11 utkání s bilancí gólu a pěti nahrávek.

Celkem za kariéru v NHL má na kontě už 1058 startů v základní části a 806 bodů (223+583). Lepší byli z českých hokejistů pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Ze 49 duelů ve vyřazovacích bitvách o Stanley Cup přidal Voráček 28 bodů díky devíti brankám a 19 přihrávkám.