Voráček se v českém pořadí produktivity v NHL dotáhl na třetího Hejduka

New York - Útočník Jakub Voráček z Columbusu se v historické tabulce produktivity českých hokejistů v základní části NHL dotáhl na třetího Milana Hejduka. Třiatřicetiletý odchovanec Kladna, který hrál i za Philadelphii, má na kontě 805 bodů za 222 gólů a 583 přihrávek z 1054 utkání.

Šestačtyřicetiletý Hejduk, olympijský šampion z Nagana z roku 1998 a vítěz Stanleyova poháru o tři roky později, hrál v NHL výhradně za Colorado a v 1020 duelech zaznamenal 805 bodů za 375 branek a 430 přihrávek.

V pořadí nahrávačů může Voráček zaútočit na druhého Patrika Eliáše, který ve 1240 utkáních za New Jersey nasbíral 617 přihrávek.

Historické statistiky českých hokejistů v NHL:

Kanadské bodování:

1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 zápasů/1921 bodů (766 branek + 1155 asistencí), 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/1025 (408+617), 3. Milan Hejduk (Colorado) 1020/805 (375+430) a Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 1054/805 (222+583), 5. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108/765 (255+510), 6. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314/747 (326+421), 7. David Krejčí (Boston) 968/737 (217+520), 8. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017/721 (323+398), 9. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982/717 (310+407), 10. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 954/717 (257+460), 11. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989/703 (261+442), 12. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395/638 (155+483), 13. Robert Reichel (Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto) 830/630 (252+378), 14. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057/623 (284+339), 15. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St. Louis, Vancouver) 961/612 (241+371), 16. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1001/608 (233+375), 17. Michal Pivoňka (Washington) 825/599 (181+418), 18. Martin Havlát (Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey) 790/594 (242+352), 19. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260/590 (227+363), 20. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh) 786/573 (313+260).

Střelci:

1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/766 branek, 2. Patrik Eliáš 1240/408, 3. Milan Hejduk 1020/375, 4. Robert Holík 1314/326, 5. Petr Sýkora 1017/323, 6. Petr Klíma 786/313, 7. Petr Nedvěd 982/310, 8. Radim Vrbata 1057/284, 9. Robert Lang 989/261, 10. Martin Straka 954/257, 11. Václav Prospal 1108/255, 12. Robert Reichel 830/252, 13. David Pastrňák (Boston) 516/244, 14. Martin Havlát 790/242, 15. Martin Ručinský 961/241, 16. Tomáš Plekanec 1001/233, 17. Radek Dvořák 1260/227, 18. Jakub Voráček 1054/222, 19. David Krejčí 968/217, 20. Milan Michálek (San Jose, Ottawa, Toronto) 747/208.

Nahrávači:

1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/1155 asistencí, 2. Patrik Eliáš 1240/617, 3. Jakub Voráček 1054/583, 4. David Krejčí 968/520, 5. Václav Prospal 1108/510, 6. Roman Hamrlík 1395/483, 7. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984/476, 8. Martin Straka 954/460, 9. Robert Lang 989/442, 10. Milan Hejduk 1020/430, 11. Robert Holík 1314/421, 12. Michal Pivoňka 825/418, 13. Petr Nedvěd 982/407, 14. Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas, Montreal) 845/398, 15. Petr Sýkora 1017/398, 16. Robert Reichel 830/378, 17. Tomáš Plekanec 1001/375, 18. Martin Ručinský 961/371, 19. Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix, Arizona) 881/369, 20. Radek Dvořák 1260/363.

Nejvíce zápasů v NHL:

1. Jaromír Jágr 1733, 2. Roman Hamrlík 1395, 3. Robert Holík 1314, 4. Radek Dvořák 1260, 5. Patrik Eliáš 1240, 6. Václav Prospal 1108, 7. Radim Vrbata 1057, 8. Jakub Voráček 1054, 9. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028, 10. Milan Hejduk 1020, 11. Petr Sýkora 1017, 12. Tomáš Plekanec 1001, 13. Robert Lang 989, 14. Tomáš Kaberle 984, 15. Petr Nedvěd 982, 16. Pavel Kubina (Tampa Bay, Toronto, Atlanta, Philadelphia) 970, 17. Radek Bonk (Ottawa, Montreal, Nashville) 969, 18. David Krejčí 968, 19. Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) 963, 20. Martin Ručinský 961.