Vopelka zařídil Zlínu výhru v prodloužení v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli v dohrávce 6. kola extraligy Zlínu 2:3 v prodloužení a připsali si teprve druhou porážku z posledních jedenácti zápasů. Doma Bruslařský klub neuspěl po sérii čtyř vítězství. Berani se po sérii tří porážek radovali podruhé za sebou díky brance Lukáše Vopelky v čase 63:05.

Domácí nastoupili už bez Radima Zohorny, kterého povolal Pittsburgh do kempu před startem NHL. Jeho místo v prvním útoku převzal David Cienciala. Úvod zápasu ale patřil hostům ze Zlína. Už po 24 vteřinách hry tečoval Köhlerovo nahození od mantinelu za záda brankáře Růžičky Karafiát a v sedmé minutě zápasu zvýšil na 2:0 pro hosty Řezníček. Za domácí stihl odpovědět ještě v první třetině prvním gólem v mladoboleslavském dresu a druhým v extraligové kariéře Kotala.

V 27. minutě ujel domácí obraně Honejsek, ale jeho zakončení zastavil Růžička levým betonem. Jinak byl ve druhé třetině lepším týmem Bruslařský klub, nicméně žádný puk za záda brankáře Hufa domácí hráči dostat nedokázali.

Obraz hry se pak nezměnil ani ve třetí dvacetiminutovce. S tím rozdílem, že Mladá Boleslav dokázala přece jenom vyrovnat. O druhý gól se postaral po Kousalově přihrávce Flynn. Další změna skóre se už v základní hrací době i přes šance na obou stranách nekonala.

Mladoboleslavští do prodloužení vstoupili s minutu a půl dlouhou výhodou jednoho muže, neboť se v 60. minutě nechal vyloučit Okál. Hosté ale oslabení ubránili a sami se prosadili zásluhou Vopelky, který ujel všem hráčům a prostřelil Růžičku.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Měli jsme špatný začátek, do zápasu jsme vstoupili laxně a Zlín nás zaslouženě dvakrát potrestal. Důležitý byl kontaktní gól na konci první třetiny. Od druhé třetiny už jsme zvedli parametry naší hry, tlačili jsme se tam, ale soupeř výborně bránil. Hodně nám ale chyběl hráč před brankářem, ten tak většinu střel viděl. Ale nakonec můžeme být rádi alespoň za bod, protože ten úvod zápasu byl opravdu špatný."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme rádi za dva body, moc týmů tady v Mladé Boleslavi nebodovalo. Povedl se nám vstup do utkání a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Pak jsme ale byli horší ve druhé třetině, báli jsme se hrát a jenom jsme čekali, co udělají domácí. Pak už to byl boj domácích s naším brankářem. Ten ale chytal výborně a podržel nás v těžkých situacích. Pak rozhodlo ubráněné oslabení a šťastný gól z brejku. Jsme za dva body rádi, moc jich nemáme a musíme je sbírat, kde se dá."