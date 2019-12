Vonnová požádala u vánočního stromku Subbana o ruku

New York - Bývalá lyžařka Lindsey Vonnová požádala svého partnera, hokejového obránce P.K. Subbana, o ruku. Slavný sportovní pár je zasnoubený už od léta, vítězka rekordních 82 závodů Světového poháru využila vánoční pauzy v NHL k tomu, aby i ona darovala zásnubní prsten.

"Na naše druhé výročí jsem mu oplatila laskavost a požádala PK, aby si mě vzal... a řekl ano. Mluvíme o rovnoprávnosti, ale skutky jsou důležitější než slova. Muži by také měli dostávat zásnubní prsteny a přesně to si PK zaslouží," napsala Vonnová k příspěvku na instagramu, na němž jsou se Subbanem u vánočního stromku v pruhovaných pyžamech a se svými třemi psy.

Olympijští vítězové se zasnoubili v srpnu, poté co tradičně požádal o ruku Subban. Už tehdy známá sportovní dvojice uvedla, že se svatbou nespěchá.

Pětatřicetiletá Vonnová letos ukončila kariéru, během níž získala mimo jiné tři olympijské medaile a čtyři velké křišťálové glóby za celkové vítězství ve Světovém poháru. Sjezdařka, dříve známá pod dívčím jménem Kildowová, má za sebou čtyřleté manželství s bývalým reprezentačním kolegou Thomasem Vonnem a také vztah se slavným golfistou Tigerem Woodsem.

O pět let mladší Subban získal v roce 2013 ještě v barvách Montrealu Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Od roku 2016 působil v Nashvillu, letos v červnu byl vyměněn do New Jersey.