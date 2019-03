Indian Wells (USA) - Tenistka Markéta Vondroušová postoupila na turnaji v Indian Wells stejně jako loni do osmifinále. Po vyřazení světové čtrnáctky Darji Kasatkinové v druhém kole si devatenáctiletá česká hráčka poradila i s 22. nasazenou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, kterou zdolala 4:6, 6:3 a 6:4. Nyní ji na tvrdém povrchu v Kalifornii čeká zápas s bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou. Jen dva gamy ztratil druhý nasazený Rafael Nadal, který si v úvodním zápase ve druhém kole poradil s domácím Američanem Jaredem Donaldsonem 6:1, 6:1 za 72 minut. V osmifinále ženské dvouhry naopak chybí domácí hvězda Serena Williamsová, neboť onemocněla a zápas bývalých světových jedniček s Garbiňe Muguruzaovou nedohrála.

Finalistka únorového turnaje v Budapešti Vondroušová začala špatně a rychle prohrávala 0:4. Poté se jí podařilo hru vyrovnat, oba brejky získala zpět, ale za stavu 4:5 ztratila podání potřetí.

Vondroušová pak ovládla koncovku druhé sady, v které předloňská vítězka Roland Garros ještě vedla 3:2, ale pak už neuhrála ani game. Závěrečný set potom rozhodla desátá hra a celkově osmé ztracené podání jednadvacetileté lotyšské tenistky. Ta při mečbolu poslala forhend do autu a po více než dvou hodinách s českou soupeřkou prohrála.

Věřila jsem, že chyby přijdou, řekla Vondroušová po dalším skalpu

Kouč Jan Hernych ocenil u Vondroušové také pevné nervy.

"Maky svou bojovností a umem otočila zápas proti skvěle hrající soupeřce. Byl to mentálně nesmírně náročný zápas, Jelena trefovala neskutečné údery, ale Maky nepanikařila a dál hrála svoji hru," pochválil Hernych svoji svěřenkyni, která i loni došla v Kalifornii do osmifinále.

"Hrála skvěle, ale já jsem bojovala o každý míč. Snažila jsem se toho co nejvíc vrátit a věřila, že její chyby přijdou. A nakonec přišly," uvedla Vondroušová na facebooku.

V osmifinále ji čeká nedávná světová jednička Rumunka Simona Halepová. "Nikdy jsme spolu nehrály, ale vím, že je to výborná hráčka. Budu zase bojovat," řekla česká tenistka.

Nadal ztratil jen dva gamy, nemocná Serena Williamsová vzdala

Jen dva gamy ztratil druhý nasazený Rafael Nadal v úvodním zápase na Masters v Indian Wells. Španělský tenista si poradil ve druhém kole s domácím Američanem Jaredem Donaldsonem 6:1, 6:1 za 72 minut. V osmifinále ženské dvouhry naopak chybí domácí hvězda Serena Williamsová, neboť onemocněla a zápas bývalých světových jedniček s Garbiňe Muguruzaovou nedohrála.

Finalista lednového Australian Open Nadal vyhrál turnaj v Indian Wells třikrát a povedený nedělní start si pochvaloval. "Celou dobu jsem se na kurtu cítil bezvadně. Mám zdejší turnaj hodně rád, je trochu jiný než ostatní, protože obvykle tyhle velké akce hostí velká města," dodal k Masters, jemuž se říká pátý grandslam.

Roger Federer vybojoval v kalifornské poušti už pět trofejí a v Indian Wells hraje první turnaj od Dubaje, kde na začátku března oslavil jubilejní stý titul na okruhu. S Němcem Peterem Gojowczykem se trápil ve druhém setu, než vyhrál 6:1 a 7:5. "Kdybych lépe podával, bylo by to rychlejší," konstatoval vítěz 20 grandslamů.

Serena Williamsová proti Muguruzaové vedla 3:0, ale rychle jí docházely síly, a když prohrála sedm gamů v řadě, oslabená nemocí vzdala. "Podle skóre to může vypadat, že jsem začala moc dobře, ale od prvních výměn mi nebylo dobře. A každou vteřinou se to zhoršovalo: motala se mi hlava a byla jsem strašně unavená," řekla poté, co Muguruzaové pomohla do osmifinále.

Williamsová absolvovala v Indian Wells teprve první turnaj od Australian Open, kde vypadla ve čtvrtfinále, a v úvodním duelu přehrála v pátek Viktorii Azarenkovou. "Zkusím se dát co nejrychleji dohromady a začít s přípravou na Miami," připomněla sedmatřicetiletá Američanka, jež Paribas Open ovládla dvakrát.

Po postupu Markéty Vondroušové bude dnes hrát o osmifinále Karolína Plíšková, jejíž soupeřkou je belgická kvalifikantka Ysaline Bonaventureová.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Indian Wells

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Federer (4-Švýc.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 7:5, Schwartzman (25-Arg.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Donaldson (USA) 6:1, 6:1, Isner (8-USA) - Popyrin (Austr.) 6:0, 6:2, Čilič (10-Chorv.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, Chačanov (12-Rus.) - F. López (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4, Albot (Mold.) - Fognini (16-It.) 6:0, 7:6 (7:4), Shapovalov (24-Kan.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, Hurkacz (Pol.) - Pouille (28-Fr.) 6:2, 3:6, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Fucsovics (29-Maď.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5, Pella (32-Arg.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

Ženy (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Ostapenková (22-Lot.) 4:6, 6:3, 6:4, Muguruzaová (20-Šp.) - S. Williamsová (10-USA) 6:3, 1:0 skreč, Wang Čchiang (18-Čína) - Mertensová (16-Belg.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:3, Svitolinová (6-Ukr.) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:4, Bertensová (7-Niz.) - Kontaová (Brit.) 7:6 (12:10), 6:4, Bartyová (12-Austr.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:2, Andreescuová (Kan.) - Vögeleová (Švýc.) 6:1, 6:2.