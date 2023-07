Vondroušová vyhrála Wimbledon, Džábirovou zdolala ve dvou setech

Londýn - Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova porazila v dnešním finále turnajovou šestku Uns Džábirovou z Tuniska dvakrát 6:4 a slaví první grandslamový titul v kariéře. Na travnatých dvorcích v All England Clubu navázala na triumfy Petry Kvitové (2011, 2014) a Jany Novotné (1998). Vondroušová se stala první tenistkou v historii, která londýnský turnaj ovládla jako nenasazená hráčka.

"Je to neuvěřitelné. Byl to hrozně těžký zápas a byla jsem nervózní. Jsem vděčná a hrdá, jak jsem to zvládla," řekla novinářům Vondroušová. "Byl to asi pro mě nejméně pravděpodobný grandslam, který jsem mohla vyhrát. Na trávě jsem předtím nehrála dobře. Když jsme sem přijeli, říkala jsem si, že se pokusím vyhrát pár zápasů. A teď přišlo tohle. Je to šílené. Stále tomu nemůžu uvěřit," rozplývala se.

Premiérovou trofej z turnajů "velké čtyřky" získala na druhý pokus, před čtyřmi lety neuspěla v boji o titul na Roland Garros. Předloni prohrála také olympijské finále. Za vítězství v Londýně inkasuje prémii 2,35 milionu liber (65 milionů korun), Džábirová obdrží polovinu. Česká tenistka se také posune ze 42. místa světového žebříčku na desáté.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha dokonala v Londýně překvapivé tažení na travnatém povrchu, který neměla v oblibě. Dosud nejlépe skončila ve Wimbledonu předloni ve 2. kole. Džábirová neuspěla ve wimbledonském finále ani na druhý pokus, vloni prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Po loňském US Open prohrála i třetí rozhodující zápas na grandslamu a nevyužila další šanci stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí.

"Když jsem za stavu 5:4 vedla 40:0, skoro jsem nemohla dýchat. Všechno bylo jen na mně. Jsem hrozně ráda, že jsem zůstala v hlavě koncentrovaná a udržela to. Byla to hrozná úleva. Zahrály jsme skvělý zápas plný povedených výměn. Ona je skvělá hráčka i člověk. Moc dobře se známe. Jsem ráda, že jsem dál bojovala a držela se v důležitých momentech," uvedla Vondroušová.

Česká tenistka si také vylepšila letošní bilanci proti hráčkám z první desítky na 6:4 a Džábirovou porazila tento rok i ve třetím vzájemném zápase. Cestou k titulu zdolala pět nasazených hráček, což se na grandslamu naposledy povedlo před dvěma lety Barboře Krejčíkové na Roland Garros a ve Wimbledonu Petře Kvitové při jejím prvním triumfu. Vondroušová vyhrála Wimbledon rok poté, co v něm nestartovala kvůli zranění zápěstí.

Obě hráčky vstoupily do finále na centrkurtu před zraky princezny Kate a řady tenisových legend včetně devítinásobné vítězky Martiny Navrátilové opatrně. Lepší úvod měla Džábirová, která získala dvakrát výhodu brejku a vedla 2:0 a 4:2.

Vondroušová ale dokázala vždy zareagovat a od sedmé hry se jí podařil obrat. Vyhrála čtyři gamy za sebou a po čtyřiceti minutách získala i první set. Džábirová doplatila na 15 nevynucených chyb, Češka jich měla jen šest.

"Myslím, že jsem udržela nervy na uzdě a zůstala klidná po celý zápas. V semifinále jsem byla nervóznější než ve finále. Všichni byli překvapení, jak klidná jsem byla. Můj trenér po finále nemohl uvěřit tomu, jak klidná jsem byla. To byl hlavní klíč k titulu, že jsem stále věřila a byla klidná, i když jsem na začátku prohrávala 0:2. Říkala jsem si, ať zůstanu soustředěná a vydržím," líčila Vondroušová.

Nabytou psychickou výhodu využila i na začátku druhého setu. Hned v úvodu prolomila opět soupeřčin servis. Za podpory wimbledonského šampiona z roku 1973 Jana Kodeše či Heleny Sukové z lóže ale vzápětí nevyužila tři gameboly a Tunisanka se vrátila do hry.

Za stavu 3:1 ale Džábirová znovu nepotvrdila brejk a Vondroušová srovnala. Rozhodnutí přišlo v deváté hře. Vondroušová v ní pošesté v zápase soupeřku "brejkla" a při vlastním servisu využila po hodině a 22 minutách hry druhý mečbol. Po returnu u sítě radostí spadla na zem a vychutnala si ovace zaplněného hlediště.

"Je to skvělý pocit. Mám tu i manžela a sestru, kteří přijeli v pátek. Jsem ráda, že se o to mohu podělit se svými blízkými, protože v Paříži to tehdy bylo hrozně smutné. Nemohla jsem je obejmout. Teď jsem mohla. Jsem ráda, že jsem si to s nimi mohla užít. Je to neskutečné," dodala Vondroušová.

Wimbledonskou čtyřhru ovládli Nizozemec Koolhof s Britem Skupským

Nejvýše nasazení tenisté Nizozemec Wesley Koolhof a Brit Neal Skupski porazili ve finále čtyřhry ve Wimbledonu Španěla Marcela Granollerse a Argentince Horacia Zeballose dvakrát 6:4 a vybojovali první společný grandslamový titul. Jediný set na turnaji vzali novým šampionům ve čtvrtfinále Adam Pavlásek s Uruguaycem Arielem Beharem.

Koolhofovi se Skupským stačil k finálové výhře vždy jediný brejk, sami si totiž podání jistě drželi. Po hodině a čtvrt proměnili finalisté loňského US Open první mečbol a zápas zakončili čistou hrou. V novém vydání deblového žebříčku se Koolhof se Skupským posunou do čela.

Čtyřiatřicetiletý Koolhof hraje s o rok mladším Skupským druhou sezonu, od loňského ledna získali už devátý společný titul. Koolhof jich má na okruhu ATP ve čtyřhře na kontě celkem 15, Skupski o jeden méně. Brit navíc vyhrál loni i předloni mix ve Wimbledonu, Nizozemec zase slavil ve smíšené čtyřhře na loňském French Open.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Čtyřhra - finále: Koolhof, Skupski (1-Niz./Brit.) - Granollers, Zeballos (15-Šp./Arg.) 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - finále: Vondroušová (ČR) - Džábirová (6-Tun.) 6:4, 6:4. Junioři: Čtyřhra - semifinále: Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Fonseca, Prado Ángelo (2-Braz./Bol.) 7:6 (7:3), 6:2. Juniorky: Dvouhra - semifinále: Bartůňková (ČR) - Kornějevová (1-Rus) 6:4, 7:6 (7:2). Čtyřhra - semifinále: Kovačková, Samsonová (ČR) - Jamrichová, Urgesiová (2-SR/It.) 6:2, 6:4.