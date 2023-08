Vondroušová tuší, že má na zádech malý terč, US Open si chce ale užít

New York - Tenistka Markéta Vondroušová před startem US Open cítí, že je na ni po vítězství ve Wimbledonu upřena větší pozornost než dříve. Česká jednička a nasazená devítka si ale chce poslední grandslamový turnaj sezony v New Yorku užít a nedostávat se pod příliš velký tlak. Řekla to v rozhovoru na oficiálních stránkách turnaje. Hlavní soutěž US Open začne v pondělí.

"Cítím, že člověk musí zůstat ve své hlavě a soustředit se. Určitě je na mě větší tlak a lidé o mně více mluví. Chci si zápasy hlavně užít a uvidíme, co se bude dít," uvedla Vondroušová. "Mám pocit, že všichni hrají velmi dobře. Mám na zádech malý terč, takže chci zůstat soustředěná, snažit se hrát svou hru a udržet nervy," doplnila.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová triumfovala v červenci ve Wimbledonu jako první nenasazená hráčka v tzv. open éře. Od té doby se posunula ze 42. místa světového žebříčku na současné deváté. Před US Open se dostala do osmifinále turnaje v Montrealu a do čtvrtfinále v Cincinnati. Po příjezdu do Flushing Meadows budila rodačka ze Sokolova pozornost.

"Dostávám se tu na větší kurty, takže to je hezká změna," podotkla s úsměvem Vondroušová. "Připravuju se tu na velkých dvorcích. Na tréninky chodí hodně lidí. Je pěkné vidět fanoušky, jak na vás volají, chtějí se fotit a tak dále. Někdy toho může být až moc, ale zatím je to dobré," řekla česká tenistka.

Vondroušová se vrátila na US Open po dvou letech, loňský ročník vynechala kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí. Jejím maximem v New Yorku je osmifinále z roku 2018. Přestože s ní soupeřky již musí počítat, ona sama zůstala ohledně ambic opatrná.

"Nikdy nechci přemýšlet nad tím, že bych mohla znovu vyhrát. Takovéto myšlenky by mě dostaly pod příliš velký tlak. Naučila jsem se ho zvládat a říkat si, že je to jen tenisový zápas a nic jiného. Cítím, že mi to pomáhá, když jsem třeba v zápase dole nebo tak. Nevím, jestli je to dobré, nebo ne, ale pomáhá mi to," dodala Vondroušová.