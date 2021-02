Vondroušová skončila v osmifinále Australian Open, vypadl Thiem

Melbourne - Česká tenistka Markéta Vondroušová vypadla z grandslamového Australian Open v osmifinále. Indisponovaná turnajová devatenáctka dnes v Melbourne podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 4:6 a 2:6.

Jednadvacetiletá Vondroušová si neudržela servis hned v prvním gamu utkání. Limitována problémovými třísly, která měla zatejpované, přišla v prázdné aréně Margaret Courtové v duelu s deblovou světovou jedničkou o servis znovu na 2:5. Sice snížila ziskem dvou her, ale soupeřka pak sadu ukončila čistou hrou.

Ve druhém setu ztratila znovu na úvod podání, tentokrát ve skoro osmiminutové hře. V obličeji se jí objevovaly grimasy značící bolest a rychle ztrácela 0:4. Evidentně se trápila při pohybu, ale bojovala a dvakrát si udržela podání. Při servisu soupeřky se ve druhé sadě neprosadila a zápas skončil za hodinu a osm minut.

"Soupeřka hrála fakt dobře. Zápas by byl těžký, i kdyby mě noha nebolela," řekla Vondroušová Radiožurnálu. S tříslem měla problém od začátku turnaje. "Zvládla jsem s tím vyhrát tři kola, což je dobré. Tentokrát už to ale bylo všelijaké. Jinak mě to bolí, i když chodím. Ale jsem ráda, že to vydrželo alespoň pár kol," uvedla.

Postupem do čtvrtého kola si levou rukou hrající Vondroušová vytvořila na Australian Open nové osobní maximum, stejné má i na US Open. Jejím nejlepším výsledkem je předloňská účast ve finále antukového Roland Garros v Paříži.

Nyní by se ráda dostala na pár dnů domů. Další turnaj by měla hrát od 1. března v Dauhá. Otázkou je, zda jí zdravotní stav umožní do Kataru odletět. "Dám si asi pár dní volno. Jestli bude tříslo natržené, bude to asi trochu na dýl," řekla.

Vítěz US Open Thiem vypadl v Melbourne v osmifinále s Dimitrovem

Třetí nasazený Dominic Thiem nezopakuje na Australian Open loňskou finálovou účast. Rakouského vítěze zářijového US Open porazil na úvodním letošním grandslamu v Melbourne už v osmifinále Bulhar Grigor Dimitrov 6:4, 6:4, 6:0.

Sedmadvacetiletý Thiem dva dny po pětisetové bitvě s Nickem Kyrgiosem působil na kurtu unaveně. V prvním i druhém setu ztratil vedení 3:1, ve třetí sadě uhrál proti devětadvacetiletému soupeři jen šest míčků a po dvou hodinách a třech minutách pro něj turnaj skončil.

"Nejsem stroj," řekl Thiem, který vloni nechyběl ve čtvrtfinále na žádném ze tří odehraných grandslamů. "Dnes se to sešlo. Několik drobných tělesných problémů, fakt špatný den a silný soupeř," konstatoval Rakušan.

Turnajová osmnáctka Dimitrov postoupil v Melbourne do čtvrtfinále už počtvrté, jeho maximem je semifinále z roku 2017. O postup mezi nejlepší čtyři hráče se utká s ruským překvapením turnaje a účastníkem kvalifikace Aslanem Karacevem, který po pětisetové bitvě vyřadil dvacátého nasazeného Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, ačkoliv prohrával už 0:2 na sety.

"Jsem unavený, dal jsem do toho zápasu všechno," uvedl 114. hráč světového žebříčku Karacev, který zažívá překvapivý grandslamový debut. V open éře je sedmadvacetiletý Rus teprve sedmým hráčem, který při premiéře prošel až do čtvrtfinále. Naposledy se to povedlo Alexi Radulescuovi v roce 1996 ve Wimbledonu.

Na rozdíl od Thiema ženská vítězka US Open Naomi Ósakaová v Melbourne pokračuje. Turnajová trojka a předloňská vítězka turnaje v osmifinále vyřadila čtrnáctou nasazenou Španělku Garbiňe Muguruzovou. Loňskou finalistku porazila 4:6, 6:4, 7:5. Po třísetové bitvě se udržela ve hře o vyrovnání rekordu Margaret Courtové i třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová. Desátá nasazená Američanka udolala turnajovou sedmičku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:4, 2:6, 6:4

Výsledky grandslamového Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Dimitrov (18-Bulh.) - Thiem (3-Rak.) 6:4, 6:4, 6:0, Karacev (Rus.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Vondroušová (19-ČR) 6:4, 6:2, Ósakaová (3-Jap.) - Muguruzaová (14-Šp.) 4:6, 6:4, 7:5, S. Williamsová (10-USA) - Sabalenková (7-Běl.) 6:4, 2:6, 6:4.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Ram (6-ČR/USA) - Švedovová, Kontinen (Kaz./Fin.) 7:6 (8:6), 7:5, Carterová, Gille (USA/Belg.) - Strýcová, Mektič (1-ČR/Chorv.) 6:4, 5:7, 10:4.