Vondroušová s Noskovou zabojují o postup do 3. kola US Open na Grandstandu

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 30. srpna 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová.

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 30. srpna 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Další čtyři české tenistky zabojují ve čtvrtek o postup do 3. kola na grandslamovém US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená devítka Markéta Vondroušová se utká na Grandstandu s Italkou Martinou Trevisanovou jako druhá v pořadí, program na stejném kurtu poté uzavře Linda Nosková v duelu s turnajovou pětkou Uns Džábirovou z Tuniska. Do akce půjdou také Karolína Plíšková a Marie Bouzková.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se pokusí získat deváté vítězství na grandslamových turnajích v řadě. V prvním kole vyřadila Korejku Han Na-le 6:3, 6:0. Trevisanová udolala po více než tříhodinovém utkání Juliu Putincevovou 0:6, 7:6, 7:6. Obě hráčky na sebe narazí poprvé v kariéře. V závěru dne se na Grandstandu představí i osmnáctiletá Nosková, která vyzve úřadující finalistku Džábirovou.

Turnajová pětadvacítka a obhájkyně loňského čtvrtfinále Plíšková se utká s Francouzkou Clarou Burelovou na "dvanáctce" jako druhá v pořadí. Nasazená jednatřicítka Bouzková nastoupí proti Chorvatce Petře Martičové na kurtu číslo 17. Jejich duel se odehraje jako třetí.

Čtvrteční program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Murray (Brit.) - Dimitrov (19-Bulh.), Wickmayerová (Belg.) - Keysová (17-USA), 01:00 Alcaraz (1-Šp.) - Harris (JAR), Tigová (Rum.) - Pegulaová (3-USA).

Kurt Louise Armstronga: Sonego (It.) - Sinner (6-It.), Burrageová (Brit.) - Sabalenková (2-Běl.), Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (Rus.), 01:00 Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA), Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.).

Grandstand: Mmoh - Isner (oba USA), Trevisanová (It.) - Vondroušová (9-ČR), Monfils (Fr.) - Rubljov (8-Rus.), Džábirová (5-Tun.) - Nosková (ČR).

Kurt č. 12: 2. zápas Plíšková (25-ČR) - Burelová (Fr.).

Kurt č. 17: 3. zápas Martičová (Chorv) - Bouzková (31-ČR).