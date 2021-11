Vondroušová porazila Golubicovou a přiblížila tenistky semifinále

Praha - Markéta Vondroušová získala první bod tenistek v boji se Švýcarkami a přiblížila český tým k semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Stříbrná olympijská medailistka porazila v pražské O2 areně po obratu v prvním setu Viktoriji Golubicovou 6:4, 6:2 a svěřenkyně kapitána Petra Pály potřebují už jen jednu výhru k postupu ze skupiny D.

Vítězný bod může v duelu týmových jedniček přidat světová trojka Barbora Krejčíková. Vítězka Roland Garros se utká s olympijskou šampionkou dvouhry z Tokia Belindou Bencicovou. Do čtyřhry jsou nahlášeny královny her v Tokiu Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Jil Teichmannová se Stefanií Voegeleovou. Složení párů se ale může změnit.

V pátečním semifinále Češky v případě výhry narazí na Australanky, které i bez své největší hvězdy a světové jedničky Ashleigh Bartyové, jež ukončila sezonu, ovládly skupinu B.

"Na začátku hrála výborně, já taky, ale nestačilo to. Říkala jsem si: 'Vydrž a hraj svoji hru'. Jsem ráda, že jsem první set otočila. Druhý jsem hrála moc dobře, ale musela jsem si to dohrávat na síti," řekla Vondroušová na kurtu. "Je to úleva a myslím, že to byl skvělý zápas."

Vstup do utkání vypadal z pohledu české hráčky děsivě - Vondroušová prohrála prvních devět výměn. Své schopnosti naznačila v dlouhé výměně vedoucí k brejku na 1:2 a fanoušci, kterých dorazilo přeci jen o něco více než v pondělí, bouřili. Vzápětí znovu neudržela servis a prohrávala 1:4.

A mohlo být ještě hůř. V další hře čelila třem brejkbolům, ale všechny odvrátila a převzala otěže utkání. Golubicovou rozebírala, vyhrála sedmnáct míčů po sobě a set poměrem 6:4. Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová ve druhém setu vedla 4:0. Za stavu 5:2 při svém podání odvrátila dva brejkboly a po hodině a pětadvaceti minutách duel ukončila volejem.

