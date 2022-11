Vondroušová označila Siniakovou za Terminátora, ta si spolupráci chválila

Glasgow - Za Terminátora označila tenistka Markéta Vondroušová parťačku Kateřinu Siniakovou, s níž vybojovala rozhodující vítězství ve čtyřhře na Poháru Billie Jean Kingové proti Polsku. Nově vzniklý deblový pár porazil Magdu Linetteovou a Katarzynu Kawaovou 6:2, 6:3 a rozhodl o výhře českého týmu 2:1. Výběr kapitána Petra Pály bojuje dál o postup do semifinále, v pátek narazí v přímém souboji na USA (od 17:00 SEČ).

"Říkala jsem si, že bych si chtěla debla zahrát jen tak a rozehrát se s Kačkou. Ještě jsme ho spolu nehrály. Nakonec to ale dopadlo tak, že jsme šly na rozhodující zápas," řekla novinářům Vondroušová. "Od začátku jsem se přesto cítila dobře a říkala si, že to bude snad v pohodě. A fakt jsme hrály dobře," doplnila rodačka ze Sokolova.

Dvojice se dala dohromady kvůli absenci tradiční parťačky Siniakové - Barbory Krejčíkové. Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros se omluvila na poslední chvíli kvůli zraněnému zápěstí. "Já byla od začátku zápasu docela v pohodě. Věděla jsem, že mám vedle sebe Kačku, která hraje debly neskutečně. Říkala jsem si, že se to nějak vyvrbí," podotkla Vondroušová.

S ní souhlasila i Siniaková. "Když jsme přišly na kurt, nervozita opadla. Dostaly jsme se do hry a bylo to v pohodě," uvedla vítězka letošních tří grandslamů.

Šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se do hry zapojila jen pár desítek hodin poté, co do dějiště v Glasgow dorazila. V pondělí ráno evropského času ještě hrála s Krejčíkovou finále Turnaje mistryň v americkém Fort Worth. "Úplně platí, že Kačka vydrží všechno. Ona je Terminátor," řekla s úsměvem Vondroušová.

Siniaková žádné potíže po přesunu z USA nepociťovala. "Cítila jsem se dobře. Ani nemám pocit, že jsem přiletěla z Ameriky. Snad vše zůstane, jak má," zaklepala pro jistotu světová jednička v deblu.

Přestože Vondroušová přiznala, že musí s parťačkou vypilovat herní signály, Siniaková kolegyni chválila. "Byl to super zápas. Maky mi hrozně pomohla zezadu a také na síti. Samozřejmě ještě musíme vylepšit znamení, protože jsem zvyklá komunikovat a ukazovat si, aby druhá věděla, co udělám. Snažím se na kurtu udělat nepořádek, abych překvapila soupeřky a moje parťačka s tím počítala. Myslím, že mi ale pomohla. Řádily jsme tam obě dvě," uvedla Siniaková.

V závěru zvládly obě Češky dokončit duel poté, co od stavu 5:1 prohrály dvě hry za sebou. "Na jeden míč mi dala dobrý servis a pak zase zahrály neskutečnou výměnu. Do třetice už jsem si říkala, že to musím přendat přes síť, ať to zkazí. Hlavně už jsem nechtěla jít podávat na zápas. Říkala jsem si, že to musíme dát," řekla Vondroušová.

Siniaková si vítězství vážila. "Jsem ráda, že se to povedlo, protože s počítáním bez výhod a super tie-breakem se může stát cokoliv. Chytily jsme začátek, nastoupily jsme suverénně a držely jsme úroveň celý zápas," dodala česká tenistka.