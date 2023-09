Vondroušová je v osmifinále US Open, zraněná Bouzková dohrála

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Česká hráčka Markéta Vondroušová.

New York - Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová postoupila podruhé v kariéře do osmifinále US Open. Turnajová devítka porazila v New Yorku ruskou tenistku Jekatěrinu Alexandrovovou jasně 6:2, 6:1 a její další soupeřkou bude domácí Peyton Stearnsová. Dohrála naopak Marie Bouzková, která i vinou zranění podlehla loňské finalistce Uns Džábirové z Tuniska 7:5, 6:7, 3:6.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyrovnala na betonových dvorcích ve Flushing Meadows svůj nejlepší výsledek z roku 2018. Na turnaji stále neztratila ani set a vyhrála desátý grandslamový zápas za sebou. Alexandrovové prolomila šestkrát servis a na kurtu se zdržela jen 56 minut. Ruská tenistka doplatila na 21 nevynucených chyb, Vondroušová jich udělala jen šest.

"Cítila jsem se dobře. Čekala jsem na zápas celý den a nevěděla, co od něj očekávat. Navíc to tady byla má první night session. Moc jsem si to užila," řekla v rozhovoru na kurtu Vondroušová. "Mám radost, jak teď hraju. Je tu samozřejmě i tlak a nevěděla jsem, jak to půjde. Jsem ale vděčná za to, že jsem zpět, mohu hrát zase bez obtíží a užít si to tady," doplnila

Rodačka ze Sokolova měla od začátku zápas ve svých rukou. V prvním setu sice přišla dvakrát o podání, soupeřce ho ale vzala čtyřikrát. Turnajová dvaadvacítka Alexandrovová se na servisu hledala i v dalším průběhu a česká tenistka si ve druhé sadě vypracovala brzy vedení 5:0. Duel zakončila využitým třetím mečbolem.

Se Stearnsovou se Vondroušová utká podruhé. Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha narazila na jednadvacetiletou Američanku také v 1. kole letošního Wimbledonu, kde zvítězila 6:2, 7:5.

Pětadvacetiletá Bouzková neoplatila Džábirové loňské vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu. Od poloviny druhého setu ji limitovalo v pohybu zranění nohy, i přes bolest však zápas nevzdala a svedla takřka tříhodinovou bitvu. "V Cincinnati jsem si natrhla sval. Odvedli jsme dobrou práci, abychom se připravili na tenhle turnaj, dnes se to ale vrátilo. Věřím, že to snad nebude tak špatné, jako to bylo předtím," uvedla na tiskové konferenci Bouzková.

Džábirová postoupila navzdory 63 nevynuceným chybám, zahrála také 56 vítězných míčů. "Byl to těžký zápas. Obě jsme hrály velmi dobře. Kolik jen kraťasů jsem musela zahrát. Marie je skvělá hráčka. Vždycky je to těžké, když o někom víte, že je zraněný. Snažíte se nechybovat, ale zároveň chcete vyhrát. Marie sehrála skvělý zápas a patří jí velký respekt," sdělila na kurtu Džábirová, která po Lindě Noskové vyřadila v New Yorku druhou českou tenistku po sobě.

Bouzková zahájila utkání na hlavním kurtu Arthura Ashe lépe. Ve čtvrté hře využila pátý brejkbol a získala poté vedení 4:1. Džábirová sice ještě vývoj zdramatizovala a srovnala, koncovka však patřila české hráčce. Tunisanka neudržela za stavu 5:6 servis, při odvracení třetího setbolu udělala dvojchybu a Bouzková se ujala po 61 minutách vedení.

Trojnásobná grandslamová finalistka Džábirová ve druhém setu zabrala a díky dvěma brejkům vedla brzy 4:2. Po sedmém gamu si rodačka z Prahy vyžádala zdravotní přestávku a odešla do zázemí. Přestože ji po návratu limitovalo zranění v pohybu, vyrovnala a vynutila si zkrácenou hru. V ní vedla 3:0, Džábirová ale poté získala pět bodů při jejím podání a zápas srovnala.

"Na konci druhého setu jsem se snažila trefovat míče tvrději. Viděla jsem, že se trápí s nohou, tak jsem se snažila ji rozhýbat, jak to jen šlo. Vím, že to není hezké, ale chtěla jsem prostě vyhrát. Několikrát jsem se i sama sebe ptala, jestli je vůbec zraněná, protože i tak všechny mé kraťasy dobíhala," uvedla s úsměvem Džábirová.

Ani v rozhodující sadě nedala Bouzková soupeřce nic zadarmo. Smazala manko 0:2, v šestém gamu ale Džábirová získala další brejk a dovedla duel k postupu. Proti statečně bojující Bouzkové zakončila zápas třetím využitým mečbolem. Česká tenistka si již účastí ve 3. kole vylepšila na US Open osobní maximum.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (3-Rus.) - Báez (Arg.) 6:2, 6:2, 7:6 (8:6), Sinner (6-It.) - Wawrinka (Švýc.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2, Zverev (12-Něm.) - Dimitrov (19-Bulh.) 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1, De Minaur (13-Austr.) - Jarry (23-Chile) 6:1, 6:3, 6:2. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (9-ČR) - Alexandrovová (22-Rus.) 6:2, 6:1, Džábirová (5-Tun.) - Bouzková (31-ČR) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Bronzettiová (It.) 6:3, 4:6, 6:4, Stearnsová (USA) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:3. Smíšená čtyřhra - 2. kolo: Strýcová, González (ČR/Mex.) - Jang Čao-süan, Krawietz (8-Čína/Něm.) 6:2, 6:2.