Vondroušová i Plíšková zahájily US Open vítězně, Krejčíková a Strýcová dohrály

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová na úvod US Open nezaváhala. Turnajová devítka porazila v 1. kole korejskou soupeřku z kvalifikace Han Na-le za 62 minut 6:3, 6:0. Postoupila také nasazená pětadvacítka Karolína Plíšková, která vyřadila Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou 6:1, 6:4. Marie Bouzková zdolala domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4 a osmnáctiletá Linda Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou poměrem 6:2, 6:1.

Neuspěla naopak nasazená dvanáctka Barbora Krejčíková, která nestačila na Italku a 76. hráčku světa Luciu Bronzettiovou 4:6, 6:7. Poslední soutěžní zápas ve dvouhře odehrála Barbora Strýcová. Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně prohrála v rámci závěrečné zastávky svého rozlučkového turné s Estonkou Kaiou Kanepiovou dvakrát 4:6. Bývalá světová jednička ve čtyřhře se definitivně rozloučí v New Yorku v deblu po boku Vondroušové.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se vrátila na newyorský beton po dvou letech, vloni na turnaji chyběla kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí. V úvodu utkání proti 241. hráčce světa Han Na-le sice ztratila dvakrát servis, díky čtyřem brejkům ale získala první sadu za 35 minut.

Ve druhém setu už favorizovaná Vondroušová nedala soupeřce šanci a nadělila jí "kanára". Duel uzavřela třetím využitým mečbolem. Ve druhém kole vyzve Italku Martinu Trevisanovou, která po více než třech hodinách zdolala Juliu Putincevovou z Kazachstánu 0:6, 7:6, 7:6. Vondroušová se zatím ve Flushing Meadows dostala nejdále do osmifinále v roce 2018.

"Soupeřku jsme vůbec neznali, snad jen Miri (Kolodziejová) trošku. Snažili jsme se ji nakoukat na videu. Má specifický styl, hraje obouruč, servíruje levou. Jeden úder má výrazně lepší než druhý. Všechno u ní bylo takové jiné. Navíc první set jsem byla dost nervózní, úvodní kola jsou vždycky zrádná a ona už tu měla z kvalifikace tři zápasy odehrané. Ale pak už to šlo dobře," řekla Vondroušová serveru iSport.cz

Jednatřicetiletá Plíšková vyhrála teprve třetí z posledních 12 zápasů. Bývalá světová jednička napravila neúspěchy z letošního Roland Garros a Wimbledonu, kde vypadla vždy v 1. kole. V další fázi vyzve Francouzku Claru Burelovou.

Obhájkyně loňského čtvrtfinále získala první set díky třem brejkům za 28 minut. Ve druhé sadě prolomila soupeřčin servis v sedmé hře a následně dotáhla duel k postupu. Celkem nasbírala 11 es a 21 vítězných míčků.

Turnajová jednatřicítka Bouzková prošla do 2. kola podruhé za sebou a vyrovnala si v New Yorku dosavadní maximum. O jeho vylepšení se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková nezačala duel s Kruegerovou dobře a prohrávala 1:4. Vzápětí ale vyhrála dalších šest ze sedmi her a získala i první set. Ve druhé sadě sice Češka přišla o výhodu brejku, v devátém gamu ale získala servis 120. hráčky světa znovu a pak při svém podání využila druhý mečbol.

"Ani za stavu 1:4 jsem jí první set nechtěla dát. Přeci jen je to hráčka, která hodně střílí a dobře servíruje. Bylo by těžké utkání obracet. Jsem ráda, že jsem zvládla gem na 4:4, ten byl pravděpodobně klíčový," citoval Bouzkovou web Tenisovýsvět.cz

Nosková postoupila na US Open do 2. kola poprvé a vyrovnala si grandslamové maximum. Dosud prošla do stejné fáze letos na Roland Garros. O patnáct let starší Brengleové sebrala šest ze sedmi servisů a utkání vyhrála za 53 minut. Soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů poměrem 34:5.

"Na první kolo, které není na grandslamech nikdy lehké, to byl dobrý zápas. Nehrála jsem úplně to nejlepší, ale ani to nejhorší. Nějaký lehký nadprůměr stačil, takže to na rozehrání bylo fajn," uvedla Nosková pro Radiožurnál Sport. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a úřadující finalistka Uns Džábirová z Tuniska.

Naopak vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková prohloubila neúspěšné období. Sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic, která v minulých týdnech laborovala se zraněním kotníku, prohrála čtvrtý zápas za sebou. V duelu s o tři roky mladší Bronzettiovou doplatila na 49 nevynucených chyb. Nepomohl jí ani návrat ze stavu 0:4 ve druhém setu. Ve zkrácené hře prohrála 3:7.

Krejčíková vypadla v úvodní fázi grandslamu podruhé v sezoně, přes 1. kolo neprošla ani na Roland Garros. Ve Wimbledonu musela vinou zranění vzdát ve 2. kole. "Z mého pohledu to byl nejlepší výkon od Wimbledonu. Každý zápas je lepší a lepší. Důležité momenty, kdy se to láme a mám šance odskočit, neuhrávám. A pak se to otáčí proti mně," zhodnotila Krejčíková.

Strýcová se na tenisové kurty vrátila po mateřské přestávce letos v dubnu. Právě US Open si určila jako poslední turnaj v kariéře. V červenci získala ve Wimbledonu s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej titul ve čtyřhře. V létě se také rozloučila s českými fanoušky v rámci turnaje Livesport Prague Open. Vítězka dvou podniků WTA se v singlu dostala nejlépe na 19. místo světového žebříčku. V roce 2019 se probojovala ve dvouhře i do semifinále Wimbledonu.

Proti Kanepiové ale neměla Strýcová dobrý úvod a přišla hned o první podání v zápase. Ačkoliv se česká tenistka zlepšila, soupeřku už nedokázala "brejknout" a první set za 45 minut ztratila. Také ve druhé sadě Strýcová bojovala a vedla 3:1. Nedokázala však brejk potvrdit a v deváté hře přišla o servis ještě jednou. Kanepiová poté využila třetí mečbol.

"Dobrý zápas. Strašně jsem si ho užívala, i když to zní blbě, protože jsem prohrála. Já ale celý týden nemohla najít rytmus, říkala jsem si, že to bude úplná tragédie a sotva uhraju nějaký gem. Jenže v zápase jsem se cítila dobře, vlastně to byl dost kvalitní tenis," řekla Strýcová.

Alcaraz postoupil po skreči Koepfera do 2. kola US Open, uspěla i Sabalenková

Tenista Carlos Alcaraz zahájil úspěšně cestu za obhajobou titulu na US Open, německý soupeř Daniel Koepfer duel 1. kola za stavu 6:2, 3:2 pro Španěla vzdal kvůli zranění kotníku. Dál jde také předloňský šampion Rus Daniil Medveděv, který ztratil jen dva gamy a Maďara Attilu Balázse porazil 6:1, 6:1, 6:0. Postoupili rovněž Němec Alexander Zverev, domácí Američanka Jessica Pegulaová nebo světová dvojka Běloruska Aryna Sabalenková. Navzdory problémům s dýcháním uspěla loňská finalistka Uns Džábirová z Tuniska. Dohrála naopak nasazená sedmička Caroline Garciaová z Francie.

Dvacetiletý Alcaraz, který přijde po turnaji o post světové jedničky, se zdržel na kurtu necelou hodinu. První set vyhrál díky dvěma brejkům a brzy prolomil Koepferův servis i ve druhé sadě. Němec poté duel kvůli zranění levého kotníku, které si přivodil v samotném úvodu, vzdal.

Medveděv vyhrál nad Balázsem za hodinu hodinu a čtvrt. Soupeři nepovolil ani jeden brejkbol a připsal si 50. vítězství v sezoně. "Je vždycky fajn začít dobře. Se svojí hrou jsem spokojený a už se těším na další zápasy. Doufám, že si v New Yorku zahraju co nejdéle," řekl na kurtu sedmadvacetiletý Rus.

Olympijský šampion Zverev porazil třikrát 6:4 Australana Aleksandara Vukice a po loňské nucené pauze kvůli léčbě potrhaných vazů v kotníku navázal na předchozí vydařená vystoupení. Ve Flushing Meadows si v roce 2020 zahrál poprvé v kariéře grandslamové finále, o rok později došel do semifinále.

Hladký vstup do turnaje měla i světová trojka Pegualová, která vyřadila Italku Camilu Giorgiovou dvakrát 6:2. Američanka postoupila z úvodního kola domácího US Open počtvrté za sebou, v duelu zahrála 28 vítězných míčů. Dvaapadesátá hráčka světa Giorgiová doplatila na 31 nevynucených chyb.

Nezaváhala ani vítězka letošního Australian Open Sabalenková, která v duelu proti Zanevské prolomila šestkrát soupeřčin servis a zahrála 27 vítězných míčků. Pro Zanevskou šlo o poslední utkání kariéry.

Dvojnásobná wimbledonská finalistka Džábirová, jež i na US Open vloni nezvládla až duel o titul, bojovala na kurtu vedle Camily Osoriové v těžkém vlhkém vzduchu i s problémy s dýcháním. Den po 29. narozeninách ale na kurtu ukázala bojovného ducha a kolumbijskou soupeřku po dvou hodinách zdolala 7:5, 7:6.

"Nebyl to snadný zápas. Ona hrála neuvěřitelně a já nebyla zrovna v nejlepší formě," řekla Džábirová na kurtu fanouškům, kteří jí poté zazpívali "Happy Birthday".

Loňské semifinále naopak nezopakuje nasazená sedmička Garciaová, která nečekaně prohrála s čínskou kvalifikantkou Wang Ja-fan 4:6, 1:6. Francouzská tenistka zahrála 34 nevynucených chyb. Soupeřka jich udělala jen 11 a stačilo jí k postupu sedm vítězných míčů.

Jubilejní 200. vítězství na grandslamu zaznamenal Brit Andy Murray, který vyřadil Francouze Corentina Mouteta 6:2, 7:5, 6:3. Naopak 100. duel na US Open se nevydařil Američance Venus Williamsové. Dvojnásobná vítězka turnaje v New Yorku prohrála s Belgičankou Greet Minnenovou dvakrát 1:6.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Arnaldi (It.) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:0 skreč, Medveděv (3-Rus.) - Balázs (Maď.) 6:1, 6:1, 6:0, Zverev (12-Něm.) - Vukic (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4, Berrettini (It.) - Humbert (29-Fr.) 6:4, 6:2, 6:2, Meligeni (Braz.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 7:6 (13:11), 6:3, Rinderknech (Fr.) - Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Mmoh (USA) - Chačanov (11-Rus.) 6:2, 6:4, 6:2, Norrie (16-Brit.) - Ševčenko (Rus.) 6:3, 6:2, 6:2, Jarry (23-Chile) - Van Assche (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3), O'Connell (Austr.) - Purcell (Austr.) 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Michelsen (USA) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:3, 6:4, Fils (Fr.) - Griekspoor (24-Niz.) 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, 7:5, Báez (Arg.) - Čorič (27-Chorv.) 7:5, 7:5, 6:1, Altmaier (Něm.) - Lestienne (Fr.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2, Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Thompson (Austr.) 6:3 skreč, Murray (Brit.) - Moutet (Fr.) 6:2, 7:5, 6:3, Alcaraz (1-Šp.) - Koepfer (Něm.) 6:2, 3:2 skreč, Sinner (6-It.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:1, 6:1, De Minaur (13-Austr.) - Skatov (Kaz.) 6:2, 3:6, 6:1, 7:5, Hurkacz (17-Pol.) - Hüsler (Švýc.) 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1, Evans (26-Brit.) - Galán (Kol.) 6:4, 6:2, 7:5, Etcheverry (30-Arg.) - Virtanen (Fin.) 6:3, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 7:6 (10:5), Sonego (It.) - Moreno De Alboran (USA) 6:3, 6:4, 6:2, Harris (JAR) - Pella (Arg.) 7.6 (7:5), 6:4, 6:4, Wu I-ping (Čína) - Lajovič (Srb.) 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2, Wawrinka (Švýc.) - Nišioka (Jap.) 7:6 (7:5), 6:2, 6:4, Monfils (Fr.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (25-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:4, Nosková (ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:1, Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (7:4), Samsonovová (14-Rus.) - Liuová (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Boulterová (Brit.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2, Bronzettiová (It.) - Krejčíková (12-ČR) 6:4, 7:6 (7:3), Kanepiová (Est.) - Strýcová (ČR) 6:4, 6:4, Sabalenková (2-Běl.) - Zanevská (Belg.) 6:3, 6:2, Vickeryová (USA) - Vekičová (21-Chorv.) 2:6, 7:5, 6:2, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Podoroská (Arg.) 6:1, 6:0, Tausonová (Dán.) - Potapovová (27-Rus.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, Pavljučenkovová (Rus.) - Crawleyová (USA) 6:2, 6:4, Lysová (Něm.) - Montgomeryová (USA) 6:2, 6:1, Minnenová (Belg.) - V. Williamsová (USA) 6:1, 6:1, Burrageová (Brit.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:4, Keninová (USA) - Bogdanová (Rum.) 7:6 (7:2), 6:4, Wang Ja-fan (Čína) - Garciaová (7-Fr.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, Martičová (Chorv.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:1, Pegulaová (3-USA) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:2, Kasatkinová (13-Rus.) - Parksová (USA) 2:6, 6:4, 6:2, Keysová (17-USA) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:4, Svitolinová (26-Ukr.) - Friedsamová (Něm.) 6:3, 6:1, Wickmayerová (Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Burelová (Fr.) - Dolehideová (USA) 6:4, 6:3, Trevisanová (It.) - Putincevová (Kaz.) 0:6, 7:6 (7:0), 7:6 (10:8), Stearnsová (USA) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:4, Tigová (Rum.) - Marinová (Kan.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:1), Curenková (Ukr.) - Jacquemotová (Fr.) 7:5, 3:6, 6:1. (25-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:4,(ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:1,(31-ČR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (7:4), Samsonovová (14-Rus.) - Liuová (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Boulterová (Brit.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2, Bronzettiová (It.) -(12-ČR) 6:4, 7:6 (7:3), Kanepiová (Est.) -(ČR) 6:4, 6:4, Sabalenková (2-Běl.) - Zanevská (Belg.) 6:3, 6:2, Vickeryová (USA) - Vekičová (21-Chorv.) 2:6, 7:5, 6:2, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Podoroská (Arg.) 6:1, 6:0, Tausonová (Dán.) - Potapovová (27-Rus.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, Pavljučenkovová (Rus.) - Crawleyová (USA) 6:2, 6:4, Lysová (Něm.) - Montgomeryová (USA) 6:2, 6:1, Minnenová (Belg.) - V. Williamsová (USA) 6:1, 6:1, Burrageová (Brit.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:4, Keninová (USA) - Bogdanová (Rum.) 7:6 (7:2), 6:4, Wang Ja-fan (Čína) - Garciaová (7-Fr.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, Martičová (Chorv.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:1, Pegulaová (3-USA) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:2, Kasatkinová (13-Rus.) - Parksová (USA) 2:6, 6:4, 6:2, Keysová (17-USA) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:4, Svitolinová (26-Ukr.) - Friedsamová (Něm.) 6:3, 6:1, Wickmayerová (Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Burelová (Fr.) - Dolehideová (USA) 6:4, 6:3, Trevisanová (It.) - Putincevová (Kaz.) 0:6, 7:6 (7:0), 7:6 (10:8), Stearnsová (USA) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:4, Tigová (Rum.) - Marinová (Kan.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:1), Curenková (Ukr.) - Jacquemotová (Fr.) 7:5, 3:6, 6:1.