Vondroušová deklasovala Kosťukovou, tenistky se ujaly vedení

Belek (Turecko) - České tenistky se ujaly v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině vedení 1:0 na zápasy. První vítězství zajistila týmu kapitána Petra Pály Markéta Vondroušová, která deklasovala na antuce v tureckém Beleku Martu Kosťukovou 6:2, 6:1. Ve druhém dnešním duelu Barbora Krejčíková vyzve ukrajinskou dvojku Katarinou Zavackou.

"Nevěděla jsem, co od utkání čekat, protože jsem s ní ještě nikdy nehrála. Navíc to byl první zápas na antuce. Jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla Vondroušová pro Českou televizi. Třiadvacetiletá tenistka vyhrála v soutěži dříve známé jako Fed Cup jedenáctý z 12 zápasů a uspěla v deváté dvouhře po sobě.

O tři roky mladší Kosťukovovou porazila za hodinu a 23 minut. "Byl to ode mě super zápas. Ona měla slabší chvíle, trochu se trápila se servisem. Měly jsme dobré výměny a tahaly jsme se o gamy na jejím podání," hodnotila Vondroušová.

Oba týmy držely před utkáním minutu ticha za oběti války na Ukrajině. Kvůli ruské vojenské invazi přesunula Mezinárodní tenisová federace kvalifikaci do Beleku. Vítězný tým postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční od 7. do 12. listopadu na dosud neurčeném místě. Češky obhajují loňskou semifinálovou účast.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová hned v úvodu prolomila soupeřce servis a díky dalšímu brejku v pátém gamu, který šel přes devět shod, utekla na 4:1. "V důležitých momentech jsem si vedla dobře," ocenila Vondroušová. Úvodní sadu získala za 49 minut. I druhou začala brejkem a od stavu 2:1 získala zbývající čtyři hry. V komorní atmosféře slavila první bod. "Čeští fanoušci šli i tak docela dost slyšet. Mám ráda takovou atmosféru," dodala sokolovská rodačka.

Po dnešních dvouhrách bude program pokračovat v sobotu, od 10:00 se Krejčíková utká s Kosťukovou a poté Vondroušová se Zavackou. Do případné čtyřhry Pála zatím nahlásil dvojici Karolína Muchová, Linda Nosková. V ukrajinské nominaci jsou Ljudmyla Kičenoková a Dajana Jastremská.

Kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Beleku (Turecko):

Ukrajina - Česko 0:1

Kosťuková - Vondroušová 2:6, 1:6.