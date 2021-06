Vondroušová a Siniaková jsou na Roland Garros ve 3. kole

Paříž - Tenistka Markéta Vondroušová si na Roland Garros poradila s domácí Harmony Tanovou 6:1, 6:3 a na pařížském grandslamu podruhé v kariéře postoupila do třetího kola. Po velkém obratu uspěla také Kateřina Siniaková, která porazila Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska ze dvou mečbolů 7:6, 5:7 a 7:5.

Finalistka French Open z roku 2019 Vondroušová soupeřku hrající na divokou kartu převyšovala. Tanová si na úvod udržela podání a pak česká levačka získala devět gamů v řadě. Dvacátá nasazená hrála solidně od základní čáry, dobře se pohybovala a zvítězila za hodinu a dvě minuty hry.

"Jsem šťastná, že jsem vyhrála, a mám radost z první výhry na centrkurtu," řekla Vondroušová v rozhovoru na dvorci s bývalou tenistkou Marion Bartoliovou. "Nebylo to tak snadné, je domácí a hrála jsem i proti fanouškům, ale jsem ráda, že jsou diváci zpět v hledišti," uvedla.

Ve třetím kole je Vondroušová při svém pátém startu v Paříži teprve podruhé. Poprvé se jí to povedlo při zmíněné cestě do finále před dvěma lety. Její další soupeřkou bude Slovinka Polona Hercogová, s níž hrála jednou a loni na antuce v Římě po boji zvítězila.

Siniaková do zápasu proti 29. nasazené Kuděrmětovové dobře vstoupila a po zisku první sady vedla ve druhé už 3:0. Soupeřka ale dokázala skóre otočit a v rozhodující sadě se ujala vedení 5:1. Siniaková ale odvrátila oba mečboly a ziskem šesti her za sebou rozhodla o postupu.

"Oba mečboly jsem zahrála moc dobře, šla jsem pro to a dopadlo to na moji stranu," řekla Siniaková, která zvládla s Barborou Krejčíkovou i vstup do čtyřhry. "Byl to těžký den. Jsem nadšená, že se to takhle povedlo. Vážím si toho. Štěstí stálo na mé straně, že jsem to tam nenechala."

Ve třetím kole ji čeká Tamara Zidanšeková. Se Slovinkou má bilanci 1:2, prohrála s ní dvakrát po sobě a naposledy loni v Praze. "Mám jí co vracet. Na antuce je taky solidní, agresivní a má dobrý forhend, trošku klučičí. Očekávám těžký zápas, ale je to otevřený," řekla Siniaková.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 34,36 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Paul (USA) 3:6, 6:1, 6:4, 6:3, Tsitsipas (5-Řec.) - Martínez (Šp.) 6:3, 6:4, 6:3, , A. Zverev (6-Něm.) - Safiullin (Rus.) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1), Laaksonen (Švýc.) - Bautista (11-Šp.) 6:3, 2:6, 6:3, 6:2, Carreňo (12-Šp.). - Couacaud (Fr.) 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Ruud (15-Nor.) - Majchrzak (Pol.) 6:3, 6:2, 6:4, Garín (22-Chile) - McDonald (USA) 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:3, 8:6, Nišikori (Jap.) - Chačanov (23-Rus.) 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4, Fognini (27-It.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Isner (31-USA) - Krajinovič (Srb.) 7:6 (8:6), 6:1, 7:6 (7:5), Opelka (32-USA) - Munar (Šp.) 6:3, 6:2, 3:6, 7:5, Giron (USA) - Pella (Arg.) 7:6 (7:2), 6:1, 6:7 (7:3), 6:4, Davidovich (Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 6:4, 5:7, 2:6, 6:4, Delbonis (Arg.) - Andújar (Šp.) 4:6, 6:1, 3:6, 6:3, 6:2, Djere - Kecmanovič (oba Srb.) 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 6:3, Johnson (USA) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (20-ČR) - Tanová (Fr.) 6:1, 6:3, Siniaková (ČR) - Kuděrmětovová (29-Rus.) 7:6 (9:7), 5:7, 7:5, Vesninová (Rus.) - Kvitová (11-ČR) bez boje, Bogdanová (Rum.) - Ósakaová (2-Jap.) - bez boje, Sabalenková (3-Běl.) - Sasnovičová (Běl.) 7:5, 6:3, S. Wiliamsová (7-USA) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 5:7, 6:1, Kasatkinová (Rus.) - Bencicová (10-Švýc.) 6:2, 6:2, Azarenková (15-Běl.) - Tausonová (Dán.) 7:5, 6:4, Keysová (23-USA) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 7:5, Rybakinová (21-Kaz.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:1, Pavljučenkovová (31-Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:2, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Brengleová (USA) 6:4, 6:1, Cirsteaová (Rum.) - Trevisanová (It.) 6:4, 3:6, 6:4, Hercogová (Slovin.) - Garciaová (Fr.) 7:5, 6:4, Badosaová (Šp.) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:0, Collinsová (USA) - Kalininová (Ukr.) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Nesseová, Tanová (Fr.) 6:3, 6:2, Hradecká, Siegemundová (10-ČR/Něm.) - Davisová, Rainaová (USA/Ind.) 6:4, 6:4, Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Kruničová,Trevisanová (Srb./It.) 6:0, 6:1, Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) - Carterová, Sharmaová (USA/Austr.) 6:3, 3:6, 7:5, Burelová, Paquetová (Fr.) - Voráčová, Katová (ČR/Jap.) 5:7, 7:5, 7:5, Ninomijaová, Jang Čao-süan (Jap./Čína) - Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 6:2, 6:2.