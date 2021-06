Vondroušová a Muchová nestačily na trávě v Berlíně na ruské soupeřky

Brit Andy Murray se po třech měsících vrátil na okruh ATP a na své oblíbené trávě zvládl první kolo turnaje v Queen's Clubu. V londýnské přípravě na Wimbledon porazil trojnásobný grandslamový šampion Francouze Benoita Paireho 6:3, 6:2 a o postup do čtvrtfinále se utká s nejvýše nasazeným Italem Matteem Berrettinim.

Čtyřiatřicetiletý pětinásobný šampion v Queen's Clubu, kterého v posledních letech provázely zdravotní problémy a absolvoval opakované operace kyčlí, naposledy hrál na začátku března v Rotterdamu. Po vyřazení ve druhém kole a narození čtvrtého dítěte si dopřál pauzu, kvůli zranění se pak omluvil i z Miami.

Vynechal také antukové Roland Garros a na divokou kartu se vrátil až na trávě. "Moje tělo už je staré. Ale co se týče pohybu jsem si dneska vedl celkem dobře. Byl to můj první zápas na trávě po třech letech a odehrál jsem jenom tři čtyři tréninky, takže jsem moc nevěděl, co čekat. Ale bylo to dobré," pochvaloval si někdejší první hráč světa v rozhovoru po zápase.