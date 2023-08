Vondroušová a Muchová jsou v Montrealu v osmifinále

Montreal - Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová a Karolína Muchová se probojovaly do osmifinále tenisového turnaje v Montrealu. Vondroušová porazila v 2. kole 6:2, 7:5 bývalou světovou jedničku Dánku Caroline Wozniackou, která se vrátila k tenisu po více než třech letech. Muchová postoupila po výhře 7:5, 6:4 nad Rumunkou Soranou Cirsteaovou O čtvrtfinále se střetne se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z Polska, která zdolala 7:6, 6:2 Karolínu Plíškovou. Vondroušovou čeká Američanka Cori Gauffová.

Vondroušová zvládla i druhý zápas od triumfu v All England Clubu. První vzájemné utkání s Wozniackou výborně začala a po 41 minutách získala úvodní sadu. V druhé vedla už 3:0, ale pak se její cesta za postupem zadrhla. Třiatřicetiletá Dánka, která vychovává dvě malé děti, vzala české tenistce dvakrát servis a po vítězství v dlouhém sedmém gamu se ujala vedení 4:3. Zbytek zápasu už ale patřil Vondroušové. V další hře odvrátila brejkbol a vyrovnala na 4:4. Ve zbylých dvou gamech při svém podání neztratila s vítězkou Australian Open 2020 ani fiftýn.

Muchová zvládla i druhý zápas v Montrealu bez ztráty setu. Vyrovnané sady rozhodla šestadvacetiletá česká tenistka vždy v závěru, kdy vzala soupeřce servis a sama pak brejk potvrdila.

Se Šwiatekovou se Muchová střetne dva měsíce poté, co ji Polka ve třísetové bitvě porazila ve finále Roland Garros.

Jednatřicetiletá Plíšková sehrála s o devět let mladší Šwiatekovou vyrovnaný první set, v němž každá z tenistek dvakrát vzala soupeřce podání. Sadu rozhodl až tie-break, který Šwiateková vyhrála 8:6.

Druhý set už se hrál v režii čtyřnásobné grandslamové šampionky, jež při podání Plíškové proměnila první mečbol, když česká tenistka zahrála forhend do sítě. Aktuálně třiadvacátá hráčka žebříčku, která si v prvním kole v Montrealu připsala teprve druhé vítězství od dubna, prohrála se Šwiatekovou letos podruhé a celkově potřetí.

"Tenhle první zápas byl docela výzva. Výzva je to vždycky, zvlášť proti takové hráčce," řekla na kurtu po vítězství Šwiateková, jež měla v prvním kole volno. "Ona rozhodně využila v prvním setu své zkušenosti, takže jsem ráda, že jsem ho dokázala v tie-breaku získat. V druhém setu už jsem hrála lépe. Potřebovala jsem se přenastavit, uvědomit si, co bych mohla udělat lépe, a jsem ráda, že se mi to povedlo," dodala polská tenistka.

V druhém kole se představí ještě Petra Kvitová.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 7,622.925 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Arnaldi (It.) 6:2, 7:5, Monfils (Fr.) - Tsitsipas (4-Řec.) 6:4, 6:3, McDonald (USA) - Rubljov (6-Rus.) 6:4, 6:3, Fritz (8-USA) - Humbert (Fr.) 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, Davidovich (Šp.) - Zverev (13-Něm.) 6:1, 6:2, Hurkacz (15-Pol.) - Kecmanovič (Srb.) 5:7, 6:3, 6:0, Musetti (16-It.) - Kokkinakis (Austr.) 4:6, 7:5, 6:4, Raonic (Kan.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:3, De Minaur (Austr.) - Diallo (Kan.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Roger-Vasselin, González (8-Fr./Mex.) - Griekspoor, Lehečka (Niz./ČR) 6:2, 6:7 (6:8), 10:6.

Turnaj žen v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (9-ČR) - Wozniacká (Dán.) 6:2, 7:5, Muchová (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 7:5, 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - Plíšková (ČR) 7:6 (8:6), 6:2, Rybakinová (3-Kaz.) - Bradyová (USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3, Pegulaová (4-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:4, Gauffová (6-USA) - Boulterová (Brit.) 6:2, 6:2, Kasatkinová (10-Rus.) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 7:5, Bencicová (12-Švýc.) - Parksová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Samsonovová (15-Rus.) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Eikeriová, Neelová (Nor./Est.) - Siniaková, Stefaniová (3-ČR/Braz.) 6:1, 6:2.