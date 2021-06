Vondroušová a Martincová postoupily na Roland Garros do 2. kola

Paříž - Tenistky Markéta Vondroušová a Tereza Martincová si zahrají druhé kolo antukového Roland Garros. Předloňská finalistka pařížského grandslamu Vondroušová dnes otočila utkání s Kaiou Kanepiovou a Estonku porazila 4:6, 6:3, 6:0 za hodinu a půl. Martincová při své premiéře v hlavní soutěži French Open zdolala Srbku Ivanu Jorovičovou 6:3, 7:6.

Jednadvacetiletá Vondroušová začala proti Kanepiové výborně, vyhrála 12 ze 14 úvodních výměn a vedla 3:0. O čtrnáct let starší Estonka pak ale zpřesnila hru, přestala kazit a levoruká česká tenistka se dostala do defenzivy. Po dvojchybě o úvodní set nakonec přišla.

"Ona se prvních pár gamů docela vykazila, ale pak dobře podávala a já chybovala. Bylo potřeba změnit rytmus, protože když to měla na ruce, tak to pozabíjela. Musela jsem hrát délku, aby neměla prostor mě tlačit," řekla Vondroušová na on-line tiskové konferenci.

Od druhého setu hrála Vondroušová jistěji a tradičně se mohla spolehnout na zkrácení za síť. Od stavu 2:3 získala deset gamů v řadě. "Vypadá to jednoznačně, ale pořád jsme se tahaly Bylo důležité, že jsem se dostala do své hry a mohla využívat čopy a kraťasy," řekla.

Po roční pauze se tak v Paříži radovala z postupu. Loni v prvním kole vypadla s pozdější šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou. "To byl těžký zápas, já nehrála špatně a ona ohromně," vzpomínala Vondroušová.

V dalším utkání se střetne s domácí Harmony Tanovou, 149. hráčkou světa, která dostala divokou kartu a v 1. kole vyřadila krajanku Alizé Cornetovou. "Špatně hrát nebude. Když dostala kartu, tak si ji musela zasloužit. Nebudu ji podceňovat," řekla Vondroušová.

Martincová přitlačila Jorovičovou hned zpočátku a při každém jejím podání si vypracovala brejkboly, sebrat podání jí ale dokázala až v šestém gamu. Potvrdit však dokázala až druhý úspěšný brejk a za 44 minut získala první set. I druhou sadu rozehrála šestadvacetiletá Češka lépe, v koncovce si ale postup zkomplikovala. Jorovičová znovu vyrovnala a dotáhla hru do tie-breaku, svůj setbol ale za stavu 6:5 neproměnila. Martincová pak získala další dvě výměny a při pátém grandslamovém startu postoupila poprvé v kariéře do druhého kola.

"Věděla, že mám super los, ale přišlo mi to vachrlaté. Jsem neskutečně ráda, že jsem to zvládla. Když jsem odešla z kurtu, tak mi to došlo a byla jsem dojatá," řekla Martincová, která se letos dostala poprvé i do světové stovky žebříčku dvouhry WTA a aktuálně je na 94. místě. Ve druhém kole se pokusí zaskočit osmadvacátou nasazenou Jessicu Pegulaovou z USA, která letos už třikrát porazila Karolínu Plíškovou.

Federer oslavil v Paříži grandslamový návrat hladkou výhrou nad Istominem

Švýcarský tenista Roger Federer oslavil na Roland Garros vítězný grandslamový návrat. V prvním duelu na jednom ze čtyř elitních turnajů od loňského Australian Open porazil Denise Istomina 6:2, 6:4, 6:3.

Obhájkyně titulu Iga Šwiateková si v prvním kole poradila 6:0 a 7:5 se Slovinkou Kajou Juvanovou. Polská tenistka výhrou současně oslavila dnešní 20. narozeniny. Na pátý pokus se premiérové výhry na antukovém grandslamu dočkal druhý nasazený Daniil Medvěděv: ruský tenista v Paříži postoupil poprvé v kariéře do 2. kola po vítězství 6:3, 6:3, 7:5 nad Alexandrem Bublikem z Kazachstánu.

Už devatenáctou účast na Roland Garros zahájila vítězně majitelka 23 grandslamových titulů Serena Williamsová. Devětatřicetiletá Američanka zdolala v historicky první pařížské "night session", která se kvůli koronavirovým opatřením ve Francii hrála od 21:00 už bez diváků, zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 7:6, 6:2.

Devětatřicetiletý Federer v přípravě na Roland Garros odehrál jen jediný turnaj, v Ženevě ovšem při návratu na antuku po téměř dvou letech prohrál hned první zápas. Proti Istominovi dnes ale nepřipustil pochybnosti, od počátku předváděl obvyklou přehlídku skvělých úderů a uzbeckého kvalifikanta porazil za 93 minut.

Dvacetinásobný grandslamový šampion vloni v Paříži nestartoval kvůli zranění kolena. Letos se na French Open představil teprve podruhé od roku 2015. V této sezoně přitom odehrál na okruhu ATP jen tři zápasy na dvou turnajích.

Šwiateková první set vyhrála za 25 minut a třetí sadu za sebou získala bez ztráty jediného gamu. Navázala na dva týdny staré vítězství dvakrát 6:0 nad Karolínou Plíškovou ve finále turnaje v Římě.

Ve druhém setu sice Šwiateková promarnila vedení 3:1, ale nakonec svou dlouholetou kamarádku porazila díky brejku za stavu 6:5. Další soupeřkou deváté hráčky světa bude Švédka Rebecca Petersonová.

Medveděv, jenž při všech čtyřech předchozích startech na Roland Garros vypadl v 1. kole, i tentokrát vstoupil do zápasu hůř. Na úvod ztratil podání a prohrával 0:2, pak ale finalista letošního Australian Open počáteční nervozitu setřásl a proti houževnatému soupeři vybojoval obrat.

V prvním kole skončila v Paříži šestá nasazená Bianca Andreescuová. Dvacetiletá Kanaďanka, jež se od svého předloňského triumfu na US Open zdravotně trápí, podlehla ve vyrovnané bitvě Tamaře Zidanšeková. Slovinská tenistka, které patří v pořadí WTA 85. místo, zvítězila po téměř třech a půl hodinách 6:7, 7:6, 9:7 a na třetí pokus prošla na Roland Garros do 2. kola.

French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 6:3, 7:5, Federer (8-Švýc.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:4, 6:3, Musetti (It.) - Goffin (13-Belg.) 6:0, 7:5, 7:6 (7:3), Ruud (15-Nor.) - Paire (Fr.) 5:7, 6:2, 6:1, 7:6 (7:4), Sinner (18-It.) - Herbert (Fr.) 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, Harris (JAR) - Sonego (26-It.) 7:5, 6:4, 6:4, Basilašvili (28-Gruz.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 6:3, 0:6, 6:2, Fritz (30-USA) - J. Sousa (Portug.) 6:4, 6:2, 6:4, Isner (31-USA) - Querrey (USA) 7:6 (7:2), 6:3, 6:4, Opelka (32-USA) - Martin (SR) 6:3, 6:2, 6:4, Monteiro (Braz.) - Cerundolo (Arg.) 6:3, 6:4, 6:3, Krajinovič (Srb.) - Marterer (Něm.) 6:4, 6:1, 7:6 (7:3), Mager (It.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 3:6, 6:4, 7:5, Johnson - Tiafoe (oba USA) 6:7 (5:7), 3:6, 6:4, 6:2, 6:1, Delbonis (Arg.) - Albot (Mold.) 6:1, 2:6, 6:0, 6:1, Norrie (Brit.) - Fratangelo (USA) 7:5, 7:6 (7:5), 6:2, Paul (USA) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8, Martínez (Šp.) - Korda (USA) 6:4, 6:2, 6:2, Alcaraz - Zapata (oba Šp.) 6:3, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4), Munar (Šp.) - Thompson (Austr.) 6:7 (6:8), 6:1, 7:6 (7:5), 6:4, Čilič (Chorv.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Majchrzak (Pol.) - Cazaux (Fr.) 6:4, 2:6, 6:4, 6:4, Koepfer (Něm.) - Bourgue (Fr.) 6:3, 6:3, 6:4, Nišioka (Jap.) - Tsonga (Fr.) 6:4, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (20-ČR) - Kanepiová (Est.) 4:6, 6:3, 6:0, Martincová (ČR) - Jorovičová (Srb.) 6:3, 7:6 (8:6), Keninová (4-USA) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 4:6, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Andreescuová (6-Kan.) 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7, S. Williamsová (7-USA) - Beguová (Rum.) 7:6 (8:6), 6:2, Šwiateková (8-Pol.) - Juvanová (Slovin.) 6:0, 7:5, Bencicová (10-Švýc.) - Podoroská (Arg.) 6:0, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Muguruzaová (12-Šp.) 6:1, 6:4, Mertensová (14-Belg.) - Sandersová (Austr.) 6:4, 6:1, Hercogová (Slovin.) - Bertensová (16-Niz.) 1:6, 6:3, 4:6, Cirsteaová (Rum.) - Kontaová (19-Brit.) 7:6 (7:5), 6:2, Giorgiová (It.) - Martičová (22-Chorv.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, Pegulaová (28-USA) - Ču Lin (Čína) 6:4, 4:6, 6:4, Brengleová (USA) - Osoriová (Kol.) 7:5, 6:4, Tanová - Cornetová (obě Fr.) 6:4, 6:4, Petersonová (Švéd.) - Rogersová (USA) 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2, Baptisteová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:4, Dijasová (Kaz.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 7:5, Garciaová (Fr.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:1, Gračovová (Rus.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:3, Buzarnescuová (Rum.) - Rusová (Niz.) 7:5, 7:5, Trevisanová (It.) - Van Uytvancková (Belg.) 7:5, 4:6, 6:4, Kasatkinová (Rus.) - Doiová (Jap.) 6:3, 5:7, 6:3, Čeng Saj-saj (Čína) - Sorribesová (Šp.) 4:6, 6:4, 6:4.