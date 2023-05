Vondroušová a Lehečka v Paříži postoupili, Plíšková vypadla

Paříž - enisté Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová postoupili na grandslamovém Roland Garros do 2. kola. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zdolal nasazenou jednadvacítku Jana-Lennarda Struffa z Německa 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1, vylepšil si na pařížské antuce dosavadní maximum a příště vyzve Američana Marcose Girona. Třiadvacetiletá Vondroušová porazila Američanku Alycii Parksovou 6:4, 6:0. Její příští soupeřkou bude světová devítka Darja Kasatkinová z Ruska.

Neuspěly naopak Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. Nasazená šestnáctka Plíšková prohrála s Američankou Sloane Stephensovou 0:6, 4:6, Siniakovou porazila další hráčka z USA Peyton Stearnsová 7:6, 6:2 a Linda Fruhvirtová podlehla Rusce Anastasii Pavljučenkovové dvakrát 2:6. Ve hře jsou dnes ještě Petra Kvitová a Tereza Martincová.

Jednadvacetiletý Lehečka ukončil sérii čtyř porážek a Struffa porazil po více než třech hodinách hry. V utkání zahrál 51 vítězných míčů, zaznamenal sedm es.

Rodák z Mladé Boleslavi se ujal vedení díky dvěma brejkům, ve druhé sadě ale byl Struff na podání stoprocentní a srovnal. Ve třetím setu stačil Lehečkovi jediný brejk a ve čtvrté sadě vedl už 3:1. Němec ale vývoj pěti získanými gamy za sebou otočil a vynutil si pokračování. V páté sadě už ale Lehečka dominoval. Vypracoval si vedení 5:0 a o dvě hry později využil druhý mečbol.

Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová se vrátila do Paříže po dvou letech, vloni chyběla kvůli zranění zápěstí. Utkání se 45. hráčkou světa Parksovou zvládla za 71 minut a oplatila soupeřce loňskou porážku z turnaje v Angers. Američanka udělala 10 dvojchyb a 40 nevynucených chyb.

"Vloni jsem byla na operaci a byla z toho docela smutná, že tu nejsem. Ani jsem se nemohla na turnaj koukat. Teď jsem nadšená, že jsem zpět a ve formě. Přijela jsem sem s nahranými zápasy, cítím se dobře. Každý rok jsem tu hrozně ráda," řekla novinářům Vondroušová.

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova v úvodu prohrávala 0:2, díky čtyřem získaným hrám za sebou se jí ale podařilo vývoj otočit. Ve druhém setu už Češka nedala o rok mladší protivnici šanci a nadělila jí za 23 minut "kanára"

Jednatřicetiletá Plíšková neprošla do druhého kola Roland Garros poprvé od roku 2016. S třicátou hráčkou světa Stephensovou prohrála za hodinu a 25 minut. Rodačka z Loun si po neúspěchu v Římě a čtvrtfinále ve Stuttgartu připsala třetí porážku za sebou.

Plíšková laborovala v minulých týdnech s kolenem a začátek se jí vůbec nevydařil. Za 33 minut dostala "kanára" a na grandslamech prohrála set v poměru 0:6 podruhé v kariéře. Předtím se to semifinalistce Roland Garros z roku 2017 stalo před sedmi lety ve Wimbledonu proti Belgičance Yanině Wickmayerové.

Česká tenistka se ve druhé sadě zvedla a díky brejku v sedmé hře se ujala vedení 4:3. V dalším gamu ale nevyužila náskok 30:0, brejk nepotvrdila a v závěru přišla o servis ještě jednou. Se Stephensovou, jež v Paříži hrála finále před pěti lety, prohrála pátý ze šesti vzájemných zápasů.

"Bylo to těžké, zřejmě jeden z nejtěžších losů pro mě. Ona na tomhle turnaji hraje dobře, líbí se jí tu. Naopak mně se nehrálo vůbec dobře. Za stavu 0:3, 0:4, 0:5 je pak těžké hrát tenis, který bych měla hrát," uvedla Plíšková. "V obou setech jsem měla spoustu šancí, takže jsem to minimálně do třetího setu mohla dostat. Pro lidi byly některé body hezké, ale z mé strany to nebyl úplně hezký tenis," doplnila.

Siniaková, která se vrátila po zranění zápěstí, doplatila na 11 dvojchyb. V prvním setu nevyužila vedení 4:2 a v jeho závěru dvakrát nevyužila podání k ukončení. Vyrovnaný tie-break prohrála 7:9. Ve druhé sadě česká tenistka ani jednou ze čtyř možností a v utkání celkem sedmkrát za sebou neproměnila výhodu servisu v zisk gamu a duel za hodinu a 41 minut ztratila.

Devětapadesátá hráčka světa Linda Fruhvirtová nenavázala na osmifinále z Australian Open. Při debutu v hlavní soutěži Roland Garros zahrála jen osm vítězných míčů a také ona udělala 11 dvojchyb. O třináct let starší Pavljučenkovová si pomohla 25 vítěznými údery.

Tenisový turnaj French Open (antuka, dotace 49,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (ČR) - Struff (21-Něm.) 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1, Tiafoe (12-USA) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2, Davidovich (29-Šp.) - Fils (Fr.) 6:1, 4:6, 6:3, 6:3, Altmaier (Něm.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 6:4, 6:4, Djokovič (3-Srb.) - Kovacevic (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1), Fognini (It.) - Auger-Aliassime (10-Kan.) 6:4, 6:4, 6:3, Karacev (Rus.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2, Norrie (14-Brit.) - Paire (Fr.) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4, Bautista (19-Šp.) - Wu I-ping (Čína) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1, De Minaur (18-Austr.) - Ivaška (Běl.) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3, Shapovalov (26-Kan.) - Nakashima (USA) 6:4, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3, Schwartzman (Arg.) - Zapata (32-Šp.) 1:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0, 6:4, Etcheverry (Arg.) - Draper (Brit.) 6:4, 1:0 skreč, Varillas (Peru) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1, Daniel (Jap.) - O'Connell (Austr.) 6:0, 6:2, 6:4, Tirante (Arg.) - Van de Zandschulp (25-Niz.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:4, Giron (USA) - Medjedovič (Srb.) 6:0, 6:2, 1:6, 6:0, Wawrinka (Švýc.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4, Alcaraz (1-Šp.) - Cobolli (It.) 6:0, 6:2, 7:5, Čorič (15-Chorv.) - Coria (Arg.) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, Cachín (Arg.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2, Čang Č'-čen (Čína) - Lajovič (Srb.) 6:1, 4:1 skreč. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (ČR) - Parksová (USA) 6:4, 6:0, Stephensová (USA) - Karolína Plíšková (16-ČR) 6:0, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:2, Stearnsová (USA) - Siniaková (ČR) 7:6 (9:7), 6:2, Avanesjanová (Rus.) - Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 2:6, 6:4, Svitolinová (Ukr.) - Trevisanová (26-It.) 6:2, 6:2, Gračovová (Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 2:6, 6:1, Bolsovová (Šp.) - Kučová (SR) 6:2, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Zanevská (Belg.) 7:5, 7:6 (7:3), Vekičová (22-Chorv.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 7:5, Peraová (USA) - Kontaveitová (Est.) 7:6 (8:6), 6:2, Dayová (USA) - Mladenovicová (Fr.) 7:5, 6:1, Keysová (20-USA) - Kanepiová (Est.) 6:1, 3:6, 6:1, Osoriová (Kol.) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 6:3, 7:5, Šnajderová (Rus.) - Marinová (Kan.) 6:3, 7:5, Garciaová (5-Fr.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Mariaová (Něm.), Blinkovová (Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:0, Friedsamová (Něm.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 3:6, 6:4.