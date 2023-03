Vondrka si navzdory boji o udržení návrat užil, teď už asi definitivně skončí

České Budějovice - Útočník Michal Vondrka se až v průběhu sezony znovu připojil k českobudějovickým hokejistům a hodně si oddychl, že se Motor díky vítězství 5:2 nad Kladnem v předposledním 51. kole základní části extraligy definitivně vyhnul baráži o udržení. I když se Jihočeši na rozdíl od minulé sezony, v níž překvapili ziskem bronzu, probíhajícím ročníkem protrápili, čtyřicetiletý veterán si návrat na led užil. Bronzový medailista z mistrovství světa 2012 v rozhovoru s novináři připustil, že v kariéře už asi nebude pokračovat.

Vondrka naskočil zpět do hry na začátku listopadu, pak se zranil a znovu se vrátil na extraligový led až před polovinou ledna. "Jestli teď už definitivně skončím? Zatím nevím, uvidíme, jak bude zdraví. Ale myslím, že to už bude asi konec," řekl Vondrka.

Návrat si navzdory tomu, že Motor po loňském úspěchu překvapivě nedošel do play off, užil. "Strašně moc. Kluci byli před utkáním nervózní, já taky, ale snažil jsem se je uklidňovat. Říkám: Když budeme nervózní, budeme zároveň svázaní a to je pak blbé. Takhle těžkých zápasů jsem zažil mraky, no a vyšlo to. Že nevyšlo, že bych si ještě zahrál play off? To je život, nemůže být jen posvícení," uvedl Vondrka.

V dnešním klíčovém duelu prokázal své zkušenosti a byl hodně vidět. Měl několik šancí, připsal si dvě asistence a především ta před prázdnou branku na úvodní gól Jakuba Valského z 27. minuty byla klíčová. "Vyšťourali jsme nějak puk, došlo to až k Šenkymu (Petru Šenkeříkovi) na modrou. Já si odjel na stranu a celou dobu jsem věděl o Valdovi. Čekal jsem, že mi to tam Šenky dá. Jen jsem se pak bál, abych netrefil hráče, kterého jsem prohazoval," řekl Vondrka.

Coby českobudějovický rodák boj Motoru o udržení hodně prožíval. "Strašná úleva. To si ani nedovedete představit, jaká. Čekat nějakých 40 dní na baráž není vůbec nic příjemného. Končíme na začátku března, ale co se dá dělat. Sezona prostě potřebovala zachránit, snad jsem k tomu i já nějak přispěl," konstatoval Vondrka, který za Motor v sezoně odehrál 17 utkání s bilancí čtyř gólů a čtyř asistencí.

Nechtěl příliš rozebírat, proč tým po loňském bronzu v této sezoně obsadí až 13. místo. "Na začátku jsem tu nebyl. Kluci ze začátku vyhrávali, ale pak přišla šňůra nějakých deseti proher a to pak sedne na každý tým. Loňská sezona se povedla, jeli jsme na nějaké vlně. Spousta lidí odešla. Já přišel až v listopadu, pak jsem se zranil a hrál až od ledna. Jsem špatný soudce," uvedl Vondrka.

Potěšilo ho, že navzdory špatným výsledkům na Motor nezanevřeli fanoušci. Jihočeši mají doma pátou nejvyšší průměrnou návštěvnost v lize. "I diváci si uvědomovali vážnost situace a přišli nás na hokej podpořit. Akorát mě trošku mrzelo, že na konci řvali na našeho trenéra (Davida Čermáka), aby šel ven. Tým měl v sezoně určitě na víc, ale jsem přesvědčen, že to není úplně jeho vina. Myslím, že ten chlap si to nezaslouží," řekl extraligový mistr s pražskou Slavií.