Vondrka: Ještě před deseti dny jsem nebyl rozhodnutý, že se vrátím

České Budějovice - Premiérový start v sezoně si dnes připsal hokejový útočník Michal Vondrka, jenž se v týdnu definitivně rozhodl pokračovat v kariéře a opět podepsal smlouvu s mateřskými Českými Budějovicemi. Čtyřicetiletý matador se zařadil do elitní formace Motoru vedle Milana Gulaše a Lukáše Pecha a nakonec mohl slavit výhru 2:1 nad Hradcem Králové.

"Návrat jsem si maximálně užil. Divácká kulisa byla úžasná, fandilo se. Zápas byl vyrovnaný a vyhráli jsme gólem z konce zápasu. Co více si přát? Možná jsem mohl ještě dát gól, ale to bych asi chtěl moc," řekl Vondrka v rozhovoru pro klubový web a poukázal na skutečnost, že duel rozhodl obránce Roman Vráblík trefou v 58. minutě.

Vondrka po minulém ročníku uvedl, že uvažuje o konci aktivní kariéry. Přes léto ale trénoval, v minulých týdnech se zapojil do přípravy v Českých Budějovicích a dnes odehrál téměř 19 minut. "Myslel jsem si, že to bude horší, ale necítil jsem se úplně blbě. Pomohl mi trenér, že mě dal s klukama do lajny a chodili jsme dost často na led, to je vždy lepší. Na to, že jsem hrál po sedmi měsících, tak to nebylo vůbec špatné," uvedl Vondrka.

O tom, že bude v kariéře pokračovat, se prý rozhodl spontánně až teď. "Ještě před deseti dny jsem nebyl rozhodnutý. Do poslední chvíle jsem to nevěděl," řekl bronzový medailista z mistrovství světa 2012, který v roce 2008 získal extraligový titul se Slavií. "Dal jsem na svůj pocit, ale přála si to i rodina a děti. Uvidíme, jak to půjde dál," podotkl Vondrka.