Vondrášek nechce činit předčasné závěry, policisty však neomlouvá

Praha - Policejní prezident Martin Vondrášek nechce ohledně zákroků na setkáních poslance ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše s občany činit předčasné soudy, jednání jihočeských policistů ale nechce omlouvat. Spis s informacemi o zákroku v Borovanech policie předala Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Vondrášek to dnes řekl po setkání s jihočeským krajským policejním ředitelem Luďkem Procházkou.

Policie čelí kritice kvůli policejnímu zákroku proti školákovi při setkání Babiše s voliči v Borovanech na Českobudějovicku. Neuniformovaní policisté při zákroku zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor. Na incident v Borovanech upozornil server Respekt. Policisté školáka odvezli na služebnu, jeho matku podle serveru odmítli vzít s sebou. Kritizován je i zákrok neuniformovaných policistů proti ženě v Českém Krumlově.

Policejní prezident mimo jiné upozornil, že v Borovanech se policisté před zákrokem opakovaně prokázali, zasáhli až poté, co mladík neuposlechl její výzvy. "Jestli ten zákrok byl oprávněný a přiměřený, posoudí Generální inspekce bezpečnostních sborů i ve vztahu k případné trestní odpovědnosti," dodal Vondrášek.

Pokud bude GIBS v jednání policistů spatřovat trestný čin, zahájí s nimi trestní řízení. V opačném případě se věc vrátí policii, která vyhodnotí případnou odpovědnost a s policisty může zahájit kázeňské řízení. Inspekce už během dneška potvrdila, že spis s informacemi o zákroku v Borovanech od policie převzala. Mluvčí inspekce Ivana Nguyenová ubezpečila, že záležitost bude důkladně a objektivně prošetřena.

Jeden ze zasahujících policistů měl mít navíc v průběhu setkání na hlavě kšiltovku s heslem Babišovy kampaně. "Nechci předjímat to šetření, ale předpokládám, že minimálně tato záležitost bude součástí kázeňského řízení," řekl Vondrášek. Vyloučil, že by policie stranila Babišovi. "Policii je úplně jedno, kdo je svolavatel, v tomto případě to bylo politické hnutí, zítra to bude jiné politické hnutí, pozítří to bude spolek. Policie musí postupovat stále stejně," uvedl Vondrášek.

V pondělí bude mít Vondrášek jednání s krajskými a územními policejními řediteli, kde bude mimo jiné apelovat na to, aby na shromážděních převládala služba uniformované policie a antikonfliktních týmů a aby se rizikovějších shromáždění účastnil i úřad vnitřní kontroly policie.

Nejde o první incident na setkáních s voliči, která pořádá v regionech šéf hnutí ANO a bývalý premiér Babiš. Kritiku vzbudil i postup neuniformovaných policistů v souvislosti se středečním Babišovým mítinkem v Českém Krumlově. Z akce tam odvedli ženu protestující proti Babišovi do neoznačeného auta a odvezli ji na služebnu. Policie k tomu uvedla, že postup a taktiku policistů prověří policejní úřad vnitřní kontroly a že žena policistu v civilu napadla. Ona sama řekla deníku Forum24, že udeřila muže, který do ní během akce strkal, aniž věděla, že jde o policistu v civilu.

Vondrášek dnes řekl, že v tomto případě se bude zásahem zabývat úřad vnitřní kontroly policejního prezidia, závěrečnou zprávu by měl předložit do konce příštího týdne.

Postupem policie na mítincích se má zabývat i sněmovní bezpečnostní výbor. "Určitě se těmito nepřiměřenými zásahy během předvolebních akcí budeme s výborem pro bezpečnost zabývat. A pokud to bude nutné, tak i na mimořádné schůzi," sdělil dnes na dotaz ČTK předseda výboru Pavel Žáček. Uvedl současně, že důvěřuje kontrolním orgánům policie i GIBS v tom, že jednání zúčastněných policistů objektivně prověří.

S Vondráškem se v pondělí sejde také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), následně se závěry jednání společně seznámí veřejnost. Uvedl, že bude od policie požadovat prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky policie při podobných akcích a také to, aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v pondělí sejde s policejním prezidentem Martinem Vondráškem, aby projednali kritizovaný zákrok policistů na mítinku bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) v Borovanech na Českobudějovicku. Na twitteru uvedl, že bude žádat detailní prošetření excesu, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor. Policie by podle Rakušana měla kázeňsky postihnout chybující policisty, ale také představit svou taktiku při podobných akcích.

Rakušan dnes uvedl, že se v pondělí sejde s Vondráškem, následně se závěry jednání společně seznámí veřejnost. "Detailní prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky Policie ČR při podobných akcích a aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni. To budu požadovat od policie na pondělní schůzce," napsal.

Rakušan dnes uvedl, že se v pondělí sejde s Vondráškem, následně se závěry jednání společně seznámí veřejnost. "Detailní prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky Policie ČR při podobných akcích a aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni. To budu požadovat od policie na pondělní schůzce," napsal.

Babiš na twitteru napsal, že nikdy nechtěl, aby policie chránila jeho. "Myslím si ale, že podporovatele, kteří pokojně chodí na naše mítinky, by chránit měla," uvedl. Zdůraznil, že své příznivce na každé zastávce vyzývá, aby se nenechali vyprovokovat ke konfliktu. "Ta míra agrese, zloby a vulgarit ze strany odpůrců ale stále roste," konstatoval.

Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli zákroku dnes požádal Rakušana a ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, aby chování policistů na politických mítincích v jižních Čechách prověřili. Události označil za znepokojující. Vondrášek uvedl, že je ze zveřejněných informací znechucen. Rakušan ČTK napsal, že naprosto chápe rozhořčení a zděšení veřejnosti ze zásahu policie a pocity zcela sdílí.

GIBS potvrdila, že spis s informacemi o zákroku v Borovanech od policie převzala. "Můžeme potvrdit, že jsme dnešního dne od Policie České republiky převzali spisový materiál týkající se služebního zákroku provedeného v Borovanech. Ubezpečujeme veřejnost, že záležitost bude z naší strany důkladně a objektivně prošetřena," uvedla na stránkách mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Šéf sněmovního podvýboru pro policii Pavel Kašník (ODS) dnes v tiskové zprávě uvedl, že je událostmi silně znepokojen. "Osobně stojím za všemi slušnými a poctivými policisty, ale zároveň se zasadím se vší vážností o prošetření jakéhokoliv porušení zákona příslušníky Policie ČR. Takovéto excesy nepřijatelnou měrou dehonestují poctivou práci tisíců profesionálů v řadách policie," řekl.

Zásah proti školákovi v Borovanech čelí kritice na sociálních sítích, podobně jako postup neuniformovaných policistů v souvislosti se středečním Babišovým mítinkem v Českém Krumlově. Z akce tam odvedli ženu protestující proti Babišovi do neoznačeného auta a odvezli ji na služebnu. Policie k tomu uvedla, že postup a taktiku policistů prověří policejní úřad vnitřní kontroly a že žena policistu v civilu napadla. Ona sama řekla deníku Forum24, že udeřila muže, který do ní během akce strkal, aniž věděla, že jde o policistu v civilu.

Kritice za své chování na mítincích čelí také Babiš. Lidé na sociálních sítích sdílí video, na kterém hovoří o tom, že odpůrci na místě jeho předvolební akce jsou voliči vládních stran Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Mluví o nich v té souvislosti jako o "fašistech a nacistech".