Vondráčkova návštěva Zemana vyvolala kritiku, Senát žádá informace od nemocnice

Praha - Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v nemocničním pokoji prezidenta Miloše Zemana vyvolala kritiku i pochybnosti o jejím průběhu. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče ve čtvrtek přivedl hradní kancléř Vratislav Mynář bez vědomí ošetřujícího lékaře, návštěvu označila za nežádoucí událost a distancovala se od Vondráčkových výroků o zdravotním stavu hlavy státu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že prezidentská kancelář neodpověděla Senátu na dotaz, zda je Zeman schopen zastávat úřad. Obrátil se proto na ÚVN. Co se týče pracovníků hradní kanceláře, není Zeman podle Vystrčila v dobrých rukou. Mynář ČTK sdělil, že hodlá po dohodě se Zemanovou rodinou začátkem příštího týdne veřejně vystoupit v reakci na informace, které se o prezidentovi šíří.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá Vondráčkovu návštěvu za chybu a chce její okolnosti vysvětlit. Současně dnes poprvé přímo potvrdil, že případné pověření prezidenta, aby jako šéf nejsilnější strany jednal o sestavení nové vlády, nepřijme. Je připraven se svým hnutím předat moc formující se koalici pěti stran v čele s předsedou ODS Petrem Fialou, která má v nově zvolené Sněmovně většinu 108 hlasů, a odejít s hnutím ANO do opozice.

Vondráček od Zemana přinesl podepsané rozhodnutí o svolání zasedání nové Sněmovny na 8. listopadu, které pro první schůzi poslanců ale není nezbytně nutné - komora by se mohla 30 dní po volbách sejít i bez prezidenta. Šéf Sněmovny ve čtvrtek novinářům popisoval, že Zeman dokument podepsal přímo před ním, byl v dobré náladě a je schopen vykonávat úřad hlavy státu.

Mluvčí vojenské nemocnice Jitka Zinke ještě ve čtvrtek pozdě večer uvedla, že Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu podle nemocnice pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých lidí, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil. Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen, nemocnice okolnosti návštěvy prověřuje v interním šetření. Policie oznámila, že příště už prezidentova ochranka nikoho k Zemanovi bez vědomí ošetřujícího lékaře nepustí, vyhověla tak žádosti nemocnice.

Vondráček v dnešním prohlášení uvedl, že Zemana navštívil na jeho žádost zprostředkovanou Mynářem a byl přesvědčený o tom, že návštěva byla konzultovaná s nemocnicí i s ošetřujícím lékařem. Lékařům se omluvil a oznámil, že k prezidentovi až do pokoje ho zavedla policejní ochranná služba a na místě už byl Mynář. Takový průběh návštěvy ale zpochybnila policie a uvedla, že předsedu Sněmovny k prezidentu republiky nedoprovázela. "Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě," uvedla na twitteru.

Vondráček poté v České televizi upřesnil, že policista ho vyzvedl u vchodu do pavilonu ÚVN a doprovodil na oddělení, Mynář ho pak přivedl k Zemanovi na pokoj. U setkání byl i ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Předseda Sněmovny měl podle Babiše zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená. "Nevnímám to vůbec dobře, je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval," sdělil ČTK předseda dosluhující vlády. Na úterním poslaneckém klubu ANO bude chtít slyšet vysvětlení. Kvůli schůzce ohledně povolebního vývoje proto nyní čeká, až návštěvu povolí šéf nemocnice a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Dnes dosavadní premiér potvrdil to, co po volbách opakovaně naznačoval - že by pověření jednat o kabinetu od prezidenta nepřijal, předá vládu pětibloku stran a s ANO zamíří do opozice. Na setkání se Zemanem čeká i Fiala, který také o schůzku požádal. Má se konat až poté, co se Zeman z jednotky intenzivní péče přesune na standardní nemocniční pokoj.

Chování Vondráčka i Zemanových spolupracovníků kritizovali politici formující se vládní koalice. Podle lidovců by Vondráček měl symbolicky vyvodit odpovědnost a odstoupit z čela dosluhující Sněmovny, nechtějí ho ani ve vedení nově zvolené komory. Pracovníci prezidentské kanceláře podle Vystrčilova mínění činí kroky, s nimiž by Zeman ne vždy souhlasil. Zemanův mluvčí na twitteru po briefingu senátorů uvedl, že jim jde o to zbavit prezidenta možnosti rozhodovat a jeho zdraví je nezajímá. Mynář večer uvedl, že se veřejně vyjádří počátkem příštího týdne.

"Táži se nemocnice i profesora Zavorala jako lékaře, jak to s panem prezidentem je z hlediska jeho způsobilosti vykonávat svůj úřad. Očekávám že pan ředitel nemocnice bude rychlejší, než je Kancelář prezidenta republiky," prohlásil Vystrčil. Senátory podle něj nezajímá, s čím se prezident léčí, ale v jakém je stavu a jaká je prognóza jeho fungování jako hlavy státu. Zda například bude schopen přijmout demisi současné vlády, jak předpokládá ústava.

Hrad čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Naposledy Zemanova manželka Ivana na čtvrtečním briefingu na Hradě uvedla, že prezident podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Podle nedělního vyjádření Zavorala byly důvodem Zemanova převozu do nemocnice komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

Kvůli dění kolem Zemanovy hospitalizace padlo několik trestních oznámení. Lidé v nejbližším okolí prezidenta se podle nich mohli dopustit ublížení na zdraví z nedbalosti či přisvojení pravomoci úřadu a padělání prezidentových rozhodnutí.