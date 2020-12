Vondráček: Zeman daňové změny nevetoval

Praha - Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek pokládá spor o veto daňového balíčku za bouři ve sklenici kvůli jednomu slovu. Podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) zákon nelze omylem schválit ani vetovat. Platí tedy, že mu prezident Miloš Zeman vrátil daňový balíček bez podpisu a ministerstvo vnitra by jej mělo 31. prosince publikovat ve Sbírce zákonů. ČSSD je podle poslance Václava Votavy naopak připravena podpořit případnou žádost o přezkum u Ústavního soudu. Politici tak odpověděli na dotazy ČTK. Ústavní právník Kysela nemá formulaci v Zemanově dopise za veto. Podle Kudrny o veto jde, diskusi o právní podstatě ale považuje spíše za akademickou.

Daňový balíček by měl začít platit od začátku ledna. V prosinci normu zahrnující zrušení superhrubé mzdy schválili poslanci a senátoři. Zeman oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nevetuje, a toto pondělí návrh daňových změn bez podpisu vrátil Vondráčkovi. Podle některých právníků i politiků je ale možné, že Zeman formulací dopisu zřejmě omylem zákon vetoval, tím pádem by o něm měla znovu hlasovat Sněmovna. Na konci dopisu adresovaného Vondráčkovi totiž prezident napsal, že zákon "vrací k dalšímu opatření", uvedl v úterý server Info.cz. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček trvá na tom, že prezident daňový balíček nevetoval, tím pádem začne od začátku roku platit.

Bývalý ministr financí Kalousek řekl ČTK, že případnou mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli daňovému balíčku by v žádném případě nepodpořil. "Kdyby (prezident) do toho dopisu místo vracím napsal zasílám, tak k té bouři vůbec nedošlo," řekl. "Já mám za to, zákon nevetoval, nepodepsal," uvedl.

Podle Vondráčka stejně jako nelze omylem zákon přijmout, tak jej nejde omylem vrátit. Prezident podle něj opakovaně vyjádřil svou vůli, že zákon nebude vetovat, ani ho nepodepíše. "V tomto celkovém kontextu je nutné vykládat i průvodní dopis, kterým poslal zákon zpět do Poslanecké sněmovny. Zákon již podepsal předseda vlády a bude publikován ve Sbírce zákonů," uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO) zákon podepsal v pondělí, napsal ČTK.

Také předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) zastává názor, že prezident daňový balíček nevetoval. Není tak podle ní nutné, aby se zákonem opět zabývala Sněmovna.

Naopak Votava se odkazuje na některé právníky, podle kterých formulaci "vrací Sněmovně" i neuplynutí patnáctidenní lhůty bez podpisu lze vyložit jako veto. "Je třeba, aby o vetu Sněmovna hlasovala. Případnou žádost na podání Ústavnímu soudu ČSSD podpoří, tak se vyjádřil i předseda strany," poznamenal. Šéf ČSSD Jan Hamáček v úterý sdělil serveru Seznam Zprávy, že z jeho pohledu lze formulaci použitou prezidentem vykládat jako veto.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš serveru Info.cz v úterý řekl, že podle textu dopisu a formulace v závěru prezident návrh vetoval, takže se k němu bude Sněmovna muset sejít.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by pro naprosté vyjasnění pochybností považovala za nejrozumnější, aby Vondráček vznesením dotazu Zemanovi nechal prezidenta vysvětlit jeho úmysl v dané věci. "Vzhledem k tomu, že zákon má začít platit pozítří a že se týká statisíců daňových subjektů, by bylo vrcholně nešťastné, kdyby v lednu byli všichni uvrženi do zmatku a nejistoty," napsala ČTK.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný poznamenal, že po konzultaci s právníky se podle něj jedná spíše o nešikovnou formulaci Kanceláře prezidenta republiky. "Vůle prezidenta byla opakovaně projevena. Ale v tak zásadní věci bych čekal nezpochybnitelný postup prezidenta," uvedl na twitteru.

Ústavní právníci nemají na Zemanův dopis stejný názor

Ústavní právník Jan Kysela nepovažuje formulaci v Zemanově dopise předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) za veto daňového balíčku. Podle dalšího ústavního právníka Jana Kudrny o veto podle Ústavy jde, diskusi o právní podstatě ale považuje spíše za akademickou záležitost. Jedná se podle něj o věc, která se bude řešit v politické rovině bez ohledu na právní stanoviska. Uvedli to na dotaz ČTK.

"Podle mého soudu o veto nejde. Vyjádřil se tak předem prezident, následně i jeho mluvčí," napsal Kysela. "Vrácení k dalšímu opatření" je podle něj neobratná formulace, znamená ale spíše zajištění publikace ve Sbírce zákonů než nové hlasování o návrhu v Poslanecké sněmovně.

Ve smyslu článku 50 Ústavy je prezidentův dopis podle Kudrny vetem. "Obsahuje jak výraz 'vracím zákon', tak i zdůvodnění jeho vrácení. Není podstatné, zda v dopisu je obsažený odkaz na konkrétní ustanovení Ústavy, rozhodující je obsah," sdělil. "Samozřejmě můžeme brát v potaz vyjádření prezidenta republiky jak z minulého týdne, tak i včerejší (úterní), a neptat se, proč písemné vyjádření vůle není naformulováno tak, jak by odpovídalo těmto vyjádřením," dodal.

V zásadě ale diskusi o právní podstatě prezidentova stanoviska považuje za akademickou záležitost bez většího praktického významu. Věc se podle něj bude řešit v politické rovině bez ohledu na právní stanoviska, jež ani nejsou jednotná. "S konečnou platností patrně vše jednou, a to nikoliv rychle, vyřeší až Ústavní soud. Do té doby bude zákon platit a nejspíš bude i mnohokrát znovelizovaný," napsal Kudrna.

Tajemník katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Ondřej Preuss a právník Jakub Blažek z advokátní kanceláře Blažek a Bureš serveru Info.cz v úterý sdělili, že prezidentovo stanovisko lze považovat za veto. Za klíčový považují termín, že Zeman "vrací" zákon k dalšímu opatření.

Postup, který ohlásil Zeman, tedy ani nevetovat, ani nepodepsat zákon, využil několikrát jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Václav Klaus, například u zákona o takzvaných církevních restitucích. "Ten ale v těch případech, které jsem zaznamenal, nikdy nepoužil slovo 'vrátit' v jakékoliv podobě, a co je důležitější, dopisy předsedovi Poslanecké sněmovny nepsal on, ale vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl. Tím byla hned dvakrát vyloučena možná nejasnost," doplnil na dotaz ČTK Kudrna.