Vondráček: Uvažuje se o nouzovém stavu až od třetího stupně PES

Praha - Nouzový stav by mohl být v budoucnu nutný až od třetího stupně protiepidemického systému PES, uvedl v dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Úpravy, na jejichž základě by pro nižší stupně nebylo nouzový stav potřeba vyhlašovat, se připravují, dodal. Také podle senátorky Miroslavy Němcové (ODS) není současný stav logický.

"Já mám informaci, že se ten systém bude upravovat, že od stupně tři plus se počítá s nouzovým stavem, a u těch nižších stupňů už se nebude počítat s nouzovým stavem," prohlásil Vondráček. Nemá ale informace o tom, zda materiál bude připraven již pro pondělní jednání vlády, ani v jaké podobě se dostane do Sněmovny.

Poslanecká sněmovna má ve středu hlasovat o návrhu prodloužit nouzový stav o 30 dní. Nyní platí do 12. prosince. "Bez nouzového stavu na základě rozhodnutí soudu nemohou být vydávána opatření," řekl Vondráček. Nepočítá ale s tím, že by poslanci třicetidenní prodloužení schválili. "Tak dvakrát se to nepovedlo," uvedl. Naposledy plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas Sněmovny.

Němcová se v České televizi postavila proti prodloužení nouzového stavu. Vláda by podle ní měla prokázat, že dokáže zemi vést i bez něj. Současný systém rozhodování o protikoronavirových opatřeních označila za chaotický a zmatený. V Senátu se podle ní vede debata, že by bylo potřeba zapojení senátorů při schvalování alespoň opakovaných žádostí o nouzový stav.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát celkem na 66 dní. Tentokrát bude trvat nejméně 68 dní, pokud vláda s avizovanou žádostí o další prodloužení uspěje, ještě déle.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES k dnešku stouplo o sedm bodů na 64, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. Zhoršení situace způsobilo zvýšení reprodukčního čísla nad jedna a nárůst podílu pozitivních případů. Předchozích třináct dní byl index na 57 bodech ze sta, tedy ve třetím stupni z pětistupňové škály.