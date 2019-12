Vondráček předpokládá, že ČSSD podpoří sněmovní verzi rodičovské

Praha - Místopředseda hnutí ANO a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček nepředpokládá, že by koaliční poslanci hlasovali pro senátní verzi růstu rodičovského příspěvku. Pokud by se k ní sociální demokracie přiklonila, nebylo by to v souladu s koaliční dohodou, řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Sněmovna dříve schválila vládní verzi, aby přidáno z 220.000 korun na 300.000 dostali rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Senát však minulý týden novelu vrátil s tím, že by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali.

Dolní komora by mohla zákon projednávat znovu 17. prosince. Ministerstvo práce minulý týden ujistilo, že norma od ledna začne platit, protože na navýšení je shoda napříč politickým spektrem.

"Debatu jsme uzavřeli, tohle je výsledek, kompromis, umění možného, k čemu jsme dospěli," řekl ke sněmovní verzi Vondráček. "Debata může pokračovat, ale v tuto chvíli s tímto nastavením, s tímto rozpočtem nepředpokládám, že by došlo k tomu, že bychom hlasovali pro senátní verzi. Sociální demokraté byli jako koaliční partner součástí debaty a kompromis byl oboustranný," uvedl. "Je to vládní návrh, věc, na které jsme se dohodli. Zřejmě by takové hlasování nebylo v souladu s koaliční smlouvou," dodal šéf Sněmovny.

Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) poznamenal, že pokud Sněmovna neschválí senátní verzi, budou se podle něj někteří rodiče obracet na Ústavní soud. Nemá informace, že by ČSSD podpořila senátní návrh, vedení sociální demokracie by to ale doporučoval. Piráti se kloní spíše k tomu, aby se rozšířil okruh osob, které by na výplatu rodičovského příspěvku měly nárok, řekl předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Zvýšení rodičovské podle sněmovní verze by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy. Sněmovna v listopadu rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní variantu akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70.000. Stát by to stálo navíc dalších až 2,6 miliardy korun.

Senát podpořil své doplnění téměř jednomyslně, pro byli i zástupci ANO a ČSSD. počítá s tím, že by si rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, mohli příští rok požádat o doplacení navýšeného příspěvku, tedy 80.000 korun. Obdobný návrh ale při předchozím sněmovním projednávání neuspěl.