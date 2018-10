Praha - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nevidí problém v tom, že bude při návštěvě Ruska jednat s předsedy obou tamních parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie i Spojených států. Sankční seznam byl jednou z reakcí západu na Ruskou anexi ukrajinského Krymu a na krizi na východní Ukrajině.

"Vzhledem k tomu, že tam vystupuji jako předseda Poslanecké sněmovny, představitel demokratického, svrchovaného a nezávislého státu, jako zástupce na vysoké úrovni, spíše považuji za plus, že se potkám se svými protějšky, jinak by to postrádalo smysl," řekl dnes ČTK Vondráček. Připomněl, že unijní sankční seznam je o tom, že osoby, které jsou na něm uvedeny, nesmějí cestovat do Evropské unie. Podotkl také, že Volodin a Matvijenková se de facto setkávají s ním.

S cestou do Ruska Vondráček souhlasil, jak uvedl, po "zralé úvaze". Při jednáních se soustředí se spíše na oblasti, v nichž je možné vést s Ruskem dialog, podotkl. "Nějaký způsob dialogu považuji za nezbytný," dodal.

Do Ruska vycestují podle předsedy Sněmovny také delegace zdravotnického a školského výboru. Hlavní bod jednání bude podle něho péče o české občany v Rusku a naopak.

Návštěva se skuteční od neděle do úterý. Vondráček podle sněmovního tiskového odboru bude také diskutovat se studenty Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů, v moskevském Státním muzeu soudobé historie otevře výstavu o československých legiích v Rusku a zúčastní odhalení jedné z dalších pamětních tabulek obětí stalinistických represí z konce 30. let 20. století.