Von der Leyenová sdílí český pohled na podporu jádra, řekla Pekarová Adamová

Brusel - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sdílí český pohled na dočasné označení jádra a plynu za udržitelné energie. Po dnešním podvečerním jednání s šéfkou unijní exekutivy to řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která bruselské sídlo komise navštívila spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Řeč byla i o plnění klimatických závazků Evropské unie či o přípravách českého předsednictví sedmadvacítky, které začne v červenci. Oba představitelé českého parlamentu pozvali německou političku na začátek předsednictví do Prahy.

Šéfové parlamentních komor se do Bruselu vypravili krátce před tím, než komise zveřejní konečnou podobu takzvané taxonomie, tedy klasifikace ekologicky udržitelných investic. Za ty mají být při splnění určitých podmínek označeny i peníze vložené do jaderných či plynových elektráren.

"Shodli jsme se na tom, co považuje Česká republika dlouhodobě.... za důležité, a to jsou otázky stran jádra. Tam je teď ještě asi jediný problém k řešení, a to co s jaderným odpadem," řekla novinářům po setkání s von der Leyenovou předsedkyně sněmovny. Zatímco samotnou podporu jaderných elektráren Česko na rozdíl od Rakouska či Lucemburska vítá, návrh omezit ji časově či podmínit fungováním hlubinných úložišť odpadu od roku 2050 se českým vládním politikům líbil méně. O detailech návrhu zatím komise nerozhodla.

Oba parlamentní lídři hovořili s von der Leyenovou rovněž o Zelené dohodě pro Evropu (tzv. Green Deal), která je zaměřená na ochranu klimatu a která bude také za českého předsednictví jednou z priorit komise. "Velmi ráda vidím podporu českého parlamentu pro naše priority EU," uvedla von der Leyenová na twitteru.

Podle Vystrčila byla řeč i o zahraničněpolitických tématech, zejména napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Von der Leyenová ujistila české politiky, že EU stojí jednotně za Ukrajinou a připravuje tvrdé sankce pro případ ruské invaze.

"Ty sankce, pokud by byly realizovány, by byly velmi tvrdé a věřím, že si to Rusko velmi dobře uvědomuje," řekl novinářům předseda Senátu.

Spolu se svou kolegyní dal von der Leyenové najevo, že nová česká politická reprezentace je připravena v zájmu celé EU méně myslet jen na úzké české zájmy. Napětí na východě Evropy nebo klimatické změny podle Vystrčila vyžadují, aby se Česko začalo stavět k EU otevřeněji.

"Pokud dneska chceme čelit těm obrovským výzvám, které má Evropa před sebou, ať je to Green Deal, ať jsou to bezpečnostní rizika nebo další věci, tak to můžeme zvládnout jenom jako Evropa jako celek," prohlásil Vystrčil, podle něhož by Česko mělo projevovat v EU více solidarity. Podle něj byla u von der Leyenové patrná důvěra vůči Česku před jeho předsednictvím.

Pekarová Adamová podotkla, že nová vláda bude více v kontaktu s Bruselem a bude otevřena dialogu, což podle ní u předchozího kabinetu ne vždy platilo. "Tím, že se nebudeme zabývat střetem zájmů, protože ten zkrátka v téhle vládě nikdo nemá, tak už tím je to docela dobrý posun," řekla v narážce na bývalého premiéra Andreje Babiše, jehož vláda s komisí dlouhodobě řešila spor o dotace pro firmy, které Babiš vložil do svěřenských fondů.

Po setkání s von der Leyenovou čekala šéfy českých parlamentních komor pracovní večeře s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. V Bruselu mají Pekarová Adamová a Vystrčil pracovní program i v příštích dvou dnech, kdy se setkají s dalšími představiteli komise, se zástupci Evropského parlamentu či s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem.