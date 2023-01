Volodin: Dodávky západních zbraní Ukrajině povedou ke globální katastrofě

Moskva - Dodávky západních zbraní Ukrajině, které dosáhnou na ruské území, povedou ke globální katastrofě, uvedl předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Odpovědí Ruska na vyzbrojování Ukrajiny podle něj bude použití silnějších zbraní. Rusko 11 měsíců bombarduje Ukrajinu, hromadně zabíjí civilisty, ale Ukrajina a svět to musí mlčky snášet a neklást odpor, reagoval na vyjádření šéfa Státní dumy ukrajinský prezidentský poradce Mychajlo Podoljak.

"Pokud Washington a země NATO dodají zbraně, které budou použity k úderům na mírumilovná města, a pokusí se zmocnit našeho území, (...) povede to k odvetným opatřením s použitím silnějších zbraní," napsal Volodin v příspěvku na telegramu. Americké, německé a francouzské poslance a kongresmany vyzval, aby si uvědomili, jakou zodpovědnost mají vůči lidstvu.

"Argumenty, že jaderné mocnosti dříve nepoužily zbraně hromadného ničení v lokálních konfliktech, jsou neudržitelné. Protože tyto státy nečelily situaci, kdy by byla ohrožena bezpečnost jejich občanů a územní celistvost země," uvedl Volodin a dodal, že rozhodnutí z Bruselu a Washingtonu povede k "příšerné válce".

Moskva skrze Volodina znovu vyhrožuje, že poskytnutí zbraní Ukrajině je hrozbou pro bájná města Ruské federace, a je to eskalace, uvedl v reakci na prohlášení předsedy ruské dum Podoljak. "To znamená, že Ruská federace 11 měsíců bombarduje Ukrajinu, hromadně zabíjí civilisty, ale Ukrajina a svět to musí mlčky snášet a neklást odpor...," napsal Podoljak na twitteru.

Rusko téměř před rokem zaútočilo na Ukrajinu. Ruské síly vedou pozemní boje proti ukrajinským jednotkám a zároveň od podzimu pravidelně podnikají masivní vzdušné útoky proti ukrajinským městům a energetické infrastruktuře. Agentura Unian podotkla, že Volodin a další ruští představitelé i přes četné útoky na civilní budovy a infrastrukturu stále trvají na tom, že Rusko na Ukrajině útočí jen na vojenské cíle.

Západní spojenci tento týden přislíbili Ukrajině zbraně za miliardy dolarů. Stále se jedná i o poskytnutí tanků Leopard německé výroby, které má v držení řada zemí NATO, ale jejichž přesun na Ukrajinu vyžaduje souhlas Berlína, napsala agentura Reuters.

Rusko od začátku invaze, kterou mimo jiné označilo za obranu před agresivním Západem, obsadilo některé ukrajinské oblasti a loni na podzim se pokusilo čtyři z nich připojit k Ruské federaci. Kyjev ani většina zemí světa anexi neuznávají.

Podobné varování jako Volodin v pátek zveřejnil bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který nyní působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady. Severoatlantické alianci vzkázal, že porážka Ruska na Ukrajině by mohla vyvolat jadernou válku. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že vyjádření odráží míru znepokojení Moskvy nad zvýšenými dodávkami západních zbraní Ukrajině.