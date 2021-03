Volkswagen chystá Power Day. Napodobuje Teslu?

Na příští pondělí 15. března chystá Volkswagen jednu velmi speciální akci. Na svém oficiálním twitterovém účtu na ni upozornil samotný nejvyšší představitel největší evropské automobilky Herbert Diess.

Ve videoupoutávce je vidět schématický obrázek nabíjející se baterie a nápis Power Day. Jako malá nápověda slouží nápis This is not a car presentation (Toto není prezentace automobilu).

Tato akce se uskuteční o den dříve, než se bude konat výroční tisková konference koncernu Volkswagen a dva dny před stejnou akcí automobilové značky Volkswagen.

O tom, co zde zazní, lze zatím pouze spekulovat. Je ale velice pravděpodobné, že se by mělo jednat o představení nového typu baterií pro elektromobily německé automobilky. Tím by Volkswagen do značné míry napodobil již tradiční akci Tesla Battery Day.

Spekulacím v tomto směru napomáhá fakt, že jen před pár dny automobilka zveřejnila siluetu vozu chystaného pro rok 2026 a obrázek doplnila mimo jiné sdělením, že bude mít rekordně krátkou dobu nabíjení.

Možná se tak Volkswagen chystá sdělit něco o svých připravovaných bateriím s pevným elektrolytem. Ty mimo jiných vyvinula americká společnost QuantumSpace, jejímiž akcionáři jsou kromě Volkswagen také Bill Gates.

Navíc Volkswagen v nedávné době zvýšil svůj majetkový podíl v čínské společnosti Guoxuan High-Tech. Ta je významným výrobcem bateriových článků.

