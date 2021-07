Volkswagen čeká, že do 2030 bude polovina jeho prodaných vozů elektrických

Wolfsburg (Německo) - Největší evropská automobilka Volkswagen očekává, že do roku 2030 bude polovina jejích vozidel prodaných po celém světě poháněna bateriemi. Díky spolupráci mezi značkami a technologiemi také zvýšila cíl provozní marže, tedy podíl provozního zisku na tržbách, do roku 2025, a to na osm až devět procent z předchozích sedmi až osmi procent. Vyplývá to z dnešní strategie automobilky do roku 2030. Součástí skupiny Volkswagen je i česká Škoda Auto.

Cílem Volkswagenu je do roku 2025 překonat Teslu a stát se největším výrobcem elektrických aut na světě. Bateriové elektrické vozy se loni na prodeji Volkswagenu podílely třemi procenty. Celkem skupina loni prodala 9,2 milionu aut.

"Stanovili jsme si strategický cíl stát se globálním lídrem na trhu s elektromobily, a jsme na dobré cestě. Nyní nastavujeme parametry," uvedl šéf společnosti Herbert Diess, kterému byla minulý týden prodloužena smlouva do roku 2025.

Zvýšení marže je důkazem, že automobilka věří ve zvládnutí přechodu k elektrickým a samořiditelným vozů, upozornila agentura Reuters. Volkswagen po zveřejnění vysokého zisku za první pololetí uvedl, že očekává, že silný výkon stávajícího podnikání mu pomůže financovat investice 150 miliard eur (3,8 bilionu Kč), které plánuje do roku 2025 v oblastech jako baterie a software.

Volkswagen představil své cíle před středečním zveřejněním rozsáhlého balíčku klimatických opatření Evropské unie. Jeho součástí by mohl být zákaz vozů s benzinovým motorem od roku 2035.

Volkswagen také ve strategii upřesnil plány na výstavbu šesti velkých továren na baterie v Evropě do roku 2030. Pro svoji plánovanou továrnu v německém Salzgitteru si vybral jako partnera čínskou společnost Gotion High-tech. Výstavbu další továrny zvažuje ve Španělsku.

Dnes zveřejněný plán je dalším krokem výrobce aut v úsilí napravit svoji pověst po skandálu s falšováním emisních testů vozů s naftovým motorem v roce 2015. Skandál stál doposud automobilku více než 32 miliard eur.

Dnešním strategickým plánem se snaží Volkswagen zopakovat úspěch svého březnového Power Day, který způsobil prudký růst ceny akcií, díky kterému se Volkswagen na krátkou dobu stal nejhodnotnější německou firmou. Od počátku letošního roku akcie firmy vzrostly o 42 procent, z březnového maxima však ztrácejí 14 procent. Podle analytiků je důvodem to, že automobilce se nedaří přesvědčit investory, že vysoké zisky z vozů se spalovacím motorem lze nahradit zisky z elektromobilů. Dnes akcie automobilky mírně klesají.

Minulý měsíc Volkswagen uvedl, že v rámci přechodu k elektrickým vozům přestane do roku 2035 prodávat vozy se spalovacím motorem v Evropě a o něco později také v Číně a Spojených státech.

Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, nákladní vozy MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati. Po společnosti Toyota je koncern z německého Wolfsburgu druhým největším výrobcem automobilů na světě.