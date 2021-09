Voliči Scholze o vítězství nepochybují, obavy ale mají z Levice

Nuthetal (Německo) - Příznivci sociálního demokrata (SPD) Olafa Scholze nepochybují, že se stane německým kancléřem. Jako problém ale mnozí vnímají možnou povolební koalici SPD, Zelených a postkomunistické Levice, protože neví, co od takové vlády čekat. Scholz, kterého se na tuto vládu ptají nejen novináři, ale také jeho voliči, ujišťuje, že příslušnost k NATO a úzké spojenectví s USA odmítá zpochybňovat.

"Dobře, že se ptáte," řekl Scholz na úterním setkání s voliči v braniborském Nuthetalu u Postupimi asi dvacetiletému muži, kterého zajímalo, zda by v sestavování vlády lídr SPD upřednostnil liberály (FDP), nebo postkomunisty. "Běžně se mě na to ptají novináři, ale jsem rád, že ten dotaz padl i tady," uvedl za doprovodného smíchu asi šesti desítek účastníků.

"Za prvé chci vyzvat, hlasujte pro SPD, aby byla co nejsilnější," řekl Scholz a dodal, že až poté je možné o podobě vládních koalic uvažovat. "Jedno je ale jasné, Severoatlantická aliance a Spojené státy zůstanou jasnými partnery Německa," řekl Scholz. "To nesmí být zpochybňováno," zdůraznil. Scholz rovněž řekl, že chce, aby německá armáda nadále mohla vysílat vojáky na mírové a bezpečnostní mise do zahraničí.

Téma NATO a nasazení německých vojáků v zahraničí je pro Levici citlivé, protože strana se staví k vojenským misím i alianci odmítavě. NATO je podle Levice reliktem studené války, který nemá v dnešním světě místo. Nahradit ho chce systémem kolektivní celoevropské bezpečnosti, jehož součástí by bylo i Rusko.

Dvaasedmdesátiletá Christina z Postupimi, která ještě neví, zda hlas dá Scholzovi, jasný názor na koalici s postkomunisty nemá. "Opravdu nevím, nedokážu to posoudit, protože jsem nežila v Německé demokratické republice, takže zkušenosti s touto stranou nemám," řekla v rozhovoru s ČTK.

Levice, kterou konzervativní CDU/CSU označuje za krajně levicovou vznikla v roce 2007 sloučením hnutí odštěpeného od SPD a Strany demokratického socialismu (PDS). Tato strana byla právní následnicí Sjednocené socialistické strany Německa (SED), která byla do roku 1990 vládnoucí komunistickou stranou v NDR.

Zatímco Christina vyhraněný postoj neměla, její kamarádka z Nuthetalu tak smířlivá nebyla. "Pro mě by to tedy problém byl," řekla seniorka, která své jméno uvést odmítla. "Strana Levice je nebezpečná," uvedla. V NDR žila a zpět do minulosti se vracet nechce, proto je k tvrzením Levice obezřetná. Žena si však nemyslí, že Scholz by do koalice tuto stranu pozval. "Jedno je ale jisté, Scholz bude kancléř," dodala. Své přesvědčení zopakovala i při odchodu z mítinku. "Tohle je náš příští kancléř," řekla.

Debatovat s Scholzem přišly do Nuthetalu také dvě mladé sestry, které o Scholzově vítězství nepochybují. "Volby určitě vyhraje, pevně v to doufám," řekla jedna z nich. O možné koalici s Levicí má ale pochybnosti. "Popravdě nevím, co od takové vlády čekat," poznamenala.

Jistý si není ani Thomas Kassel, který poukazuje na bezpečnostní krize ve světě. Z nich má obavy i seniorka Christina, podle které by spory ve světě mohly skončit válkou. Kassel během rozpravy dostal příležitost, aby se Scholze na tyto obavy zeptal. "Ano, žijeme ve složité době, proto chci, aby Evropská unie v zahraniční politice jednala suverénně, " řekl kancléřský kandidát. Za důvody označil mocenské ambice Ruska, Číny a Turecka, které musí být EU schopná vyvážit.

Podoba budoucí vlády a otázky bezpečnosti ale nebyly to jediné, co převážně seniorské návštěvníky mítinku v Nuthetalu zajímalo. Velkým tématem bylo zdanění důchodů. Systém, který je v Německu komplikovaný, nyní prochází postupnou přeměnou, aby od roku 2040 byly důchody plně daněny a naopak aby od roku 2025 příspěvky do důchodového zabezpečení byly od zdanění osvobozeny. Tento přechod je náročný a podle Spolkového finančního dvoru dokonce hrozí budoucí generaci seniorů dvojí zdanění.

"My chceme transformaci rozložit až do roku 2060 a zavést taková technická řešení, která rizika minimalizují," řekl Scholz.

V diskusi s voliči v Nuthetalu nechybělo téma, které je nedílnou součástí letošních voleb - pandemie nemoci covid-19 a očkování. Scholz zdůraznil, že očkování je cesta, jak chránit ty nejmladší, pro které vakcinace zatím dostupná není. "Kdo chce opravdu chránit děti, nechá se očkovat. Kvůli ochraně dětí je třeba, aby se nechali očkovat všichni učitelé a vychovatelé a také celé rodiny včetně strýčků a tetiček," řekl. Konspirační teorie, které spekulují o pozadí očkování, označil za nesmysl. "Jestli někdo pochybuje, ať se podívá na mě. Žádný čip v hlavě nemám, jsem stejný člověk, jakým jsem byl před očkováním," dodal.

