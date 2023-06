Ilustrační foto - Utkání 3. kola skupiny C Evropské ligy volejbalistů: Česko - Estonsko, 3. června 2023, Ostrava. Daniel Pfeffer z ČR.

Ilustrační foto - Utkání 3. kola skupiny C Evropské ligy volejbalistů: Česko - Estonsko, 3. června 2023, Ostrava. Daniel Pfeffer z ČR. ČTK/Ožana Jaroslav

Nitra (Slovensko) - Čeští volejbalisté budou dnes usilovat o postup do Final Four zlaté Evropské ligy, v níž obhajují vítězství. V posledním šestém kole skupiny C nastoupí v Nitře proti domácím Slovákům a stačí jim uhrát dva sety.

Z dosavadních pěti utkání svěřenci trenéra Jiřího Nováka vybojovali čtyři výhry. Neuspěli jen před týdnem proti Estonsku, kterému v Tartu podlehli 0:3. Slovenští volejbalisté mají na kontě jediné vítězství.

Zápas v Nitře začne v 16 hodin.