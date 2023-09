Volejbalistky už bez šance na postup porazily v olympijské kvalifikaci Mexiko

Ning-po (Čína) - České volejbalistky dnes v olympijské kvalifikaci porazily Mexiko 3:1 a ve skupině A v Ning-po si připsaly druhé vítězství z pěti zápasů. Svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose však už čínský turnaj dohrávají bez šance na postup, o naději přišly po předchozím utkání se srbskými mistryněmi světa. V osmičlenné tabulce jim patří šesté místo.

Podle libera Daniely Digrinové se zejména na konci zápasu potvrdilo, že soupeřky budou hodně bojovné v poli. "Ze začátku jsme si je dokázaly dobře ubránit a odútočit, ale ve třetím setu jsme přestaly podávat, soupeřky zlepšily obranu. Tím jsme si to zkomplikovaly a šly do čtvrtého setu, který se taky rozhodoval v koncovce. Mexičanky hrály šikovně, ale jsem ráda, že jsme si s tím nakonec poradily," uvedla Digrinová v tiskové zprávě svazu.

Proti Mexiku byly české hráčky i vzhledem k postavení ve světovém žebříčku favoritkami a v úvodní sadě jejich převaha postupně narůstala. Smečařky poměrně snadno vyhrávaly souboje s mexickými bloky, tlak na servisu vynesl českému týmu několik es a jedním z nich s pomocí pásky proměnila za stavu 24:17 setbol střídající Helena Havelková.

Češky měly navrch také v bodových blocích, kterých za celý zápas nastřádaly třináct. Druhou sadu začaly čtyřbodovou šňůrou, ale ve třetím dějství jim lépe bránící soupeřky utekly na 20:14 a získaly první set na turnaji. "V úvodních dvou setech jsme velmi agresivně servírovali a díky tomu jsme kontrolovali zápas. Ve třetím setu se Mexičanky zlepšily na příjmu, my jsme přestali agresivně podávat a to byl klíčový faktor, proč jsme tuto sadu prohráli," uvedl Athanasopulos.

Mexičanky to povzbudilo a chtěly ještě víc, brzdily je však chyby v útoku. České hráčky tak sice bez větších potíží dokráčely k sérii mečbolů, nevyužily jich však pět za sebou a za stavu 24:25 se samy musely bránit setbolu a hrozbě tie-breaku. Až po bezmála dvou hodinách hry přece jen ukončila zápas Gabriela Orvošová, která při osmém mečbolu uspěla s technickým útočným úderem.

"Zdálo se, že s přehledem ukončíme zápas. Důležité ale je, že jsme ho dotáhli, což je pro nás velké plus do budoucna, když se dostaneme do podobných situací," řekl Athanasopulos. "Ve třetím setu se rozehrály, všechno vychytaly, nic nevzdávaly a jejich smečařky se nebály mydlit to o blok. Najednou se rozjely," dodala zkušená smečařka Havelková.

O 13 bodů se postarala kapitánka Michaela Mlejnková a český tým si poprvé v Číně připsal tříbodové vítězství. Dosud měl na kontě dva body za úvodní výhru 3:2 nad Dominikánskou republikou. Poté volejbalistky podlehly Nizozemsku, domácím Číňankám i Srbsku.

Reprezentantky v Ning-po čekají ještě víkendové duely s Ukrajinou, která zatím nebodovala, a s Kanadou. Kvalifikační turnaj je vedle přímého postupu do Paříže důležitý i pro světový žebříček, z nějž se v červnu 2024 doplní pět zbývajících účastníků olympijského turnaje.

Poprvé dnes v olympijské kvalifikaci zaváhaly srbské mistryně světa, vedoucí tým tabulky podlehl Dominikánské republice 1:3. Z Ning-po postoupí na hry do Paříže dva nejlepší celky.

Olympijská kvalifikace volejbalistek:

Skupina A v Ning-po (Čína):

Česko - Mexiko 3:1 (17, 19, -18, 27)

Rozhodčí: Sasiprapaová (Thaj.), Sumieová (Jap.). Čas: 110 min.

Sestava a body Česka: Hodanová 11, Pavlová 7, Orvošová 5, Mlejnková 13, Koulisiani 10, Valková 1, libero Digrinová - Brancuská 7, Bukovská 5, Havelková 11, Pelikánová, Kneiflová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Mexika: Topeteová 21, Castrová 19, Rodriguezová 11.

Dominikánská republika - Srbsko 3:1 (23, -18, 23, 17), Kanada - Ukrajina 3:1 (22, -23, 12, 11),

13:30 Čína - Nizozemsko.

Tabulka:

1. Srbsko 5 4 1 13:4 418:354 12 2. Dominikánská republika 5 4 1 14:6 466:420 12 3. Čína 4 3 1 11:3 339:257 10 4. Nizozemsko 4 3 1 11:3 335:271 10 5. Kanada 5 3 2 11:11 465:479 8 6. Česko 5 2 3 7:12 404:448 5 7. Ukrajina 5 0 5 1:15 309:404 0 8. Mexiko 5 0 5 1:15 296:399 0