Volejbalistky slaví postup na mistrovství Evropy

Zenica (Bosna a Hercegovina) - České volejbalistky si s předstihem vybojovaly účast na mistrovství Evropy. Jistotu postupu ze skupiny F jim dalo na úvod druhého turnaje vítězství v Zenici nad domácí Bosnou a Hercegovinou 3:1 po setech 19:25, 25:22, 25:9 a 25:14.

Češky vyhrály ve skupině čtvrtý zápas v řadě a ztratily jen dva sety. V čele tabulky mají dvanáct bodů a náskok šesti bodů před Bosnou a Lotyšskem. Neskončí už hůře než druhé, přičemž na šampionát postoupí ze skupiny dva celky.

Jen v prvním setu duelu s Bosnou se volejbalistkám nedařilo. Příliš chybovaly a nepomohly ani změny v sestavě. "Bylo znát, že jsme v nové hale. Domácí hráčky v ní měly více odtrénováno, ale pak jsme opět silou kolektivu našly cestu. Semkly jsme se, zabojovaly a dotáhly to k výhře," řekla libero Veronika Dostálová v tiskové zprávě.

Od druhého setu asi před pěti stovkami fanoušků naskočila do základní šestky nejlepší volejbalistka roku smečařka Mlejnková a tým začal domácí postupně přehrávat.

Právě Mlejnková zajistila ve druhém setu náskok 20:18, střídající Šimáňová přidala za pomoci pásky eso a od té doby Češky dominovaly. Ve třetí sadě Bosnu deklasovaly 25:9. Ve čtvrté ustály pokus domácích o nástup a ve druhé části setu znovu zářily - chytaly ulívky, blokovaly a dařilo se jim i v obraně v poli. Při podání Mlejnkové odskočily ze stavu 13:12 na 23:12.

"Jsem ráda, že jsme to opět otočily po prohraném prvním setu," zmínila blokařka Jehlářová zápas z prvního turnaje proti Slovinsku. "Opět to byl z naší strany nervózní začátek. Pak jsme se uklidnily, zlepšily servis, odtáhly je od sítě a ublokovaly. Klíčem bylo i to, že jsme ubránily Begičovou. Změnily jsme taktiku na bloku a už se tolik neprosazovala," dodala Mlejnková.

V útoku se české volejbalistky spoléhaly na univerzálku Orvošovou, která byla s 24 body nejlepší hráčkou utkání. Blokařka Trnková přidala 14 bodů, smečařka Kossányiová 13 a Mlejnková měla o bod méně.

"Gratuluji všem k dosažení našeho cíle, ale kvalifikace nekončí a budeme opět připraveni na pokračování turnaje," řekl řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos. Češky mají před sebou ještě dva zápasy. První místo ve skupině mohou potvrdit v sobotu proti Slovinsku a v neděli nastoupí proti Lotyšsku. Oba zápasy se hrají od 17:00.

Volejbalistky se na Euro podívají po čtyřech letech, v roce 2019 na mistrovství Evropy po 14 letech chyběly. Letos budou ME hostit na přelomu srpna a září Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko, na turnaji bude hrát 24 týmů.

ČR - Bosna a Hercegovina 3:1 (-19, 22, 9, 14)

Rozhodčí: Boris (It.), Petrovič (Srb.). Čas: 93 min.

Sestava a body ČR: Kossányiová 13, Jehlářová 6, Orvošová 24, Hodanová, Trnková 14, Valková 5, libero Dostálová - Mlejnková 12, Bajusz, Svobodová, Šimáňová 2, Nová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Bosny a Hercegoviny: Begičová 14, Mladenovičová a Radiškovičová obě 12.

Slovinsko - Lotyšsko 3:1 (14, 22, -23, 21).

Tabulka:

1. Česko 4 4 0 12:2 12 2. Bosna 4 2 2 7:6 6 3. Slovinsko 4 2 2 7:7 6 4. Lotyšsko 4 0 4 1:12 0