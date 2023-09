Volejbalistky prohrály v olympijské kvalifikaci s Ukrajinou 1:3

Ning-po (Čína) - České volejbalistky podlehly v předposledním utkání neúspěšné olympijské kvalifikace Ukrajinkám 1:3. V neděli zakončí turnaj v čínském Ning-po zápasem proti Kanadě a pokusí se vylepšil dosavadní bilanci dvou vítězství a čtyř porážek.

České reprezentantky získaly první set hladce 25:12, v dalším průběhu ale měly navrch soupeřky a v šestém kvalifikačním utkání si připsaly první výhru. Porážku národního týmu neodvrátilo ani 16 bodů Heleny Havelkové. Ukrajinky oplatily svěřenkyním řeckého trenéra Jannise Athanasopulose srpnovou prohru v osmifinále evropského šampionátu.

"Myslím, že zápas se rozhodl ve druhém setu, který jsme měli šanci vyhrát. Jenže jsme mentálně nebyli dost silní na to, abychom se drželi našeho systému a Ukrajinky získaly několik důležitých bodů. Pak už jsme na ně nedokázaly zareagovat," uvedl Athanasopulos v tiskové zprávě svazu k vyrovnané koncovce druhé sady, v níž za stavu 23:23 získal poslední dva body soupeř.

"Problém byl v našem soustředění, ale nedokážu vysvětlit, jestli to bylo únavou, protože jsme včera dohrály utkání v sedm hodin večer. Opravdu jsme se zhoršili, přestali dobře podávat a to Ukrajině pomohlo vyhrát. Ony servírovaly velmi agresivně a my nenašli způsob, jak složit některé jednoduché míče. Ukrajina si vítězství zasloužila," řekl kouč.

Další dva sety už prohrál český tým jednoznačným rozdílem 18:25 a 15:25. "Byl to strašně těžký zápas. Ukrajinky do nás šly servisem a my s tím měly problémy na příjmu. Následný útok z high ballu byl těžký a nedokázaly jsme se prosadit," uvedla kapitánka Michaela Mlejnková.

"V prvním setu jsme je skvěle tlačily na servisu. Ukrajinky nás nebyly schopné přehrát a my jsme je skvěle ubránily," řekla blokařka Ela Koulisiani, která se postarala o 12 bodů českého týmu. "Od druhého setu začaly tlačit ony, nám se úplně nedařilo přihrát, hrály jsme hru z high ballu a ony začaly výborně bránit. Opravdu se v obraně rozjely, počapaly nám všechno, začaly nás i ulívat a v tom byl ten klíčový rozdíl. My jsme jim ulívky nepobraly, ale ony nám ano," dodala.

Olympijská kvalifikace volejbalistek:

Skupina A v Ning-po (Čína):

Česko - Ukrajina 1:3 (12, -23, -18, -15)

Rozhodčí: Hoorwegová (Austr.), Pimthongkchonburiová (Thaj.). Čas: 103 min. Diváci: 2600.

Sestava a body Česka: Havelková 16, Pavlová 3, Orvošová 11, Mlejnková 4, Koulisiani 12, Valková 2, libero Digrinová - Kolářová, Hodanová 4, Pelikánová, Brancuská 1, libero Dostálová, Bukovská 1, Kneiflová 1. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Ukrajiny: Dorsmanová 20, Milenková a Dymarová po 14.

07:00 Kanada - Mexiko, 10:00 Srbsko - Nizozemsko, 13:30 Čína - Dominikánská republika.

Tabulka:

1. Nizozemsko 5 4 1 14:5 443:378 12 2. Srbsko 5 4 1 13:4 418:354 12 3. Dominikánská republika 5 4 1 14:6 466:420 12 4. Čína 5 3 2 13:6 446:365 11 5. Kanada 5 3 2 11:11 465:479 8 6. Česko 6 2 4 8:15 485:535 5 7. Ukrajina 6 1 5 4:16 396:485 3 8. Mexiko 5 0 5 1:15 296:399 0