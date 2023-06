Volejbalistky podlehly v Evropské lize Rumunsku 1:3

Ostrava - České volejbalistky nenavázaly na vítězství nad Slovenskem a ve druhém utkání v Evropské lize podlehly v Ostravě Rumunsku 1:3. V repríze loňského semifinále soutěže, které tehdy tým řeckého trenéra Jannise Athanasopulose vyhrál v Prostějově 3:2, tahal domácí celek od začátku za kratší konec. Vzepětí ve druhé sadě nestačilo a prohrál 17:25, 25:15 a dvakrát 18:25.

Fotogalerie

Po polovině bojů v základní skupině B mají všechny tři týmy shodnou bilanci, poté co všechny tři zápasy skončily výsledkem 3:1. Český výběr se udržel v čele tabulky díky nejlepšímu poměru celkově dosažených bodů před Rumunskem a Slovenskem. Zbylé zápasy čekají českou reprezentaci ve čtvrtek v Pitešti a 14. června v Nitře.

První set Češky ztratily poté, co od stavu 13:14 umožnily soupeři šestibodovou šňůru a už nepomohlo ani zamíchání sestavou. Druhou sadu zahájil domácí tým čtyřmi body v řadě a od té doby držel Rumunky na distanc. Na hladké vyrovnání ale Češky nenavázaly a ve zbytku utkání už ani jednou nevedly. Další dějství mělo obdobný průběh jako to druhé, počáteční ztrátu Athanasopulosův výběr ještě srovnal, ale na svoji stranu skóre nepřeklopil a vzápětí pustil protivníka znovu do trháku. Také úvod čtvrtého setu patřil Rumunkám a český celek opět jen dotahoval.

"Dnes nám soupeř ukázal hodně slabin. Kromě druhého setu, který byl z naší strany skvělý, jsme nedokázali předvést svoji hru. Špatně jsme přihrávali a oni byli velmi dobří v obraně na bloku," řekl trenér Athanasopulos.

"Rumunky musely asi po prohraném zápase na Slovensku dostat sodu a dnes předvedly daleko lepší výkon. My jsme se nedokázaly popasovat s jejich výborným servisem, ani následně ubránit klíčové hráčky," konstatovala nahrávačka Kateřina Valková. "Musíme si z toho vzít všechny dobré věci, podíváme se na video, poučíme se a nic není ztraceno. Ve skupině začínáme zase od nuly. Musíme na to od pondělka znovu vlítnout a vzít si to zpátky v Rumunsku," dodala.

Jasně nejlepší domácí hráčkou byla Gabriela Orvošová, autorka 19 bodů, v týmu soupeře zaznamenala o jeden víc Adelina Budaiová-Ungureanuová.

Skupina B:

Česko - Rumunsko 1:3 (-17, 15, -18, -18)

Rozhodčí: Dobrev (Bulh.), Hladišová (ČR). Čas: 1:45 hod. Diváci: 1050.

Sestava body Česka: Jedličková 6, Orvošová 19, Mlejnková 6, Jehlářová 8, Valková 2, Bukovská 10, libero Kolářová/Digrinová - Pavlová, Pelikánová, Smolková, Kalhousová 2, Brancuská 3, Koulisani.

Nejvíce bodů Rumunska: Budaiová-Ungureanuová 20, Innehová a Mateiová po 15.

Tabulka:

1. Česko 2 1 1 4:4 175:162 3 2. Rumunsko 2 1 1 4:4 167:172 3 3. Slovensko 2 1 1 4:4 166:174 3