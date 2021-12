Volejbalistky mají ve skupině EL Slovenky, muži Belgii či Estonsko

Praha - České volejbalistky se příští rok utkají ve skupině B Evropské ligy stejně jako letos s Běloruskem a Chorvatskem a nově se Slovenskem. Muži v "céčku" narazí na letošní účastníky Final Four Estonsko a Belgii, čtvrtým celkem je Lotyšsko.

"Ženy mají svůj vrchol v příštím roce na mistrovství světa, které má prioritu. Pro muže je právě Zlatá evropská liga dobrou příležitostí potvrdit vzestupný trend po úspěšném letošním mistrovství Evropy," uvedl předseda svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

Volejbalistky postoupily ze skupiny do Final Four Evropské ligy třikrát v řadě. V roce 2019 soutěž vyhrály a v letošním ročníku skončily čtvrté.

"Skupina není vůbec lehká. Budeme se soustředit na sebe, na svůj výkon. Chceme být v co nejlepší formě na kvalifikaci mistrovství Evropy a na světový šampionát. Tedy na soutěže, které pro nás budou příští rok nejdůležitější," řecký trenér české reprezentace Jannis Athanasopulos.

Pro volejbalisty bude Evropská liga prioritní soutěží, jelikož se na mistrovství světa nekvalifikovali a na ME v roce 2023 mají účast jistou. "Máme vyrovnanou skupinu, ale určitě se budeme snažit postoupit do Final Four, pomalu vylepšovat ranking a budovat si lepší výchozí pozici do dalších mezinárodních měření," řekl Miloslav Javůrek, manažer národních týmů.

Skupiny se odehrají od 25. května do 11. června. Final Four se uskuteční 18. a 19. června, muži budou hrát závěrečný turnaj v Chorvatsku a ženy na Ukrajině. Vítězné celky soutěže získají odměnu 125 tisíc eur (přes tři miliony korun) a zahrají si kvalifikaci o elitní Ligu národů.