Volejbalistky KP vrátily do Brna po šestnácti letech Český pohár

Tábor - Volejbalistky KP Brno vyhrály po 16 letech Český pohár. Ve finále v Táboře porazily extraligové mistryně z Liberce 3:1, celkově získaly Brňanky trofej pošesté. Bronzové medaile získaly loňské pohárové šampionky z Olomouce.

Tým Králova Pole se do semifinále probojoval po čtyřech letech a potvrdil, že po nevýrazných letech opět patří do české špičky. V extraligové tabulce je druhý právě za libereckou Duklou. Před třemi týdny v její hale vyhrály Brňanky v lize 3:0, dnes ovládly první vrchol domácí sezony.

"Jsme obrovsky nadšení, protože přestože nás někteří pasovali do role favoritů, naše příprava nebyla úplně ideální, takže jsme moc rádi, že jsme podali takový výkon. Dnes vyhrál celý náš tým, holky bojovaly až do úplného konce. Svůj nejlepší volejbal v sezoně dnes navíc předvedla Petra Kojdová, o to víc nás těší, že jsme porazili neskutečně silný Liberec," citoval web brněnského celku trenéra Erika Nezhodu.

Do finále Českého poháru vletělo Královo Pole jako uragán a vedlo 7:0. Liberecké hráčky se vrátily do zápasu, poprvé srovnaly na 16:16, ale sadu už nezachránily. Povedlo se jim poté nicméně vyrovnat na 1:1 na sety, zejména zásluhou reprezentační smečařky Kojdové.

Brno dnešní zápas zastihl ve výborné formě, další dějství získalo v poměru 25:23 a 25:18. Cenu pro nejužitečnější hráčku převzala teprve osmnáctiletá smečařka Magdalena Bukovská, společně se spoluhráčkami pak i zlaté medaile a trofej od předsedy svazu Marka Pakosty.

Loňské vítězky z Olomouce v zápase o bronz předvedly velký obrat, neboť s Olympem prohrávaly už 0:2 na sety.

Výsledky Českého poháru volejbalistek

Finále: KP Brno - Liberec 3:1 (23, -21, 23, 18).

O 3. místo: Olomouc - Olymp Praha 3:2 (-18, -16, 19, 17, 9).