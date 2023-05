Volejbalistky KP Brno mají po 16 letech opět mistrovský titul

Brno - Volejbalistky KP Brno získaly po 16 letech mistrovský titul. V pátém extraligovém finále zdolaly městského rivala Šelmy 3:0 po setech 27:25, 32:30 a 25:18 a dramatickou sérii ovládly 3:2 na zápasy.

Fotogalerie

Královo Pole získalo šestý český titul. Pro Šelmy, čtvrtý tým základní části, jsou i stříbrné medaile největším úspěchem v krátké pětileté historii klubu.

Volejbalistky KP skončily v základní části druhé za Libercem. Ve vyřazovací části poražené finalistky loňského ročníku zdolaly nejprve Ostravu 3:0 na zápasy a v semifinále přešly přes obhájce trofeje Prostějov poměrem 3:1.

"Bylo to nesmírně dramatické play off, i tento pátý zápas to podtrhl. Rozhodly maličkosti a dnes i taktika, kterou jsme zvolili," řekl trenér nových mistryň Erik Nezhoda. "Kdyby mi někdo v lednu řekl, že budeme druzí, bral bych to všemi deseti, ale teď tam trochu zklamání je," přiznal kouč Šelem Ondřej Boula.

Už první sada rozhodujícího pátého finále se nesla v dramatickém duchu předchozích zápasů, nyní navíc podložené psychikou v zápase o všechno. Domácí hráčky prohospodařily pětibodové vedení a v koncovce umožnily Šelmám dvakrát útočit na zisk sady, kterou nakonec přece jen získalo Královo Pole.

Duel plných dlouhých a napínavých výměn pokračoval i v dalším průběhu, základem občasných bodových šňůr byl kvalitní servis, ztěžující příjem a tím pádem i následný útok.

Šelmy nasadily do druhého setu oporu Anetu Kocmanovou-Havlíčkovou, která tři předchozí finále vynechala kvůli zranění. Při jejím podání uhrály hostující hráčky pět bodů, ale ani vedení 22:17 k zisku sady nestačilo. Královopolanky ji získaly po proměnění šestého setbolu.

Dvě těsně získané koncovky už definitivně zlomily odpor čtvrtého celku po základní části, poslední míč ze strany Králova Pole uhrála Magdalena Bukovská a spustila tak gejzír oslav mistrovského titulu. "Chutná to zlatě a sladce. Věděly jsme, že dnes už žádná oprava není a daly jsme do toho vše," řekla novinářům Daniela Digrinová z KP Brno.

Play off volejbalové extraligy žen: Finále - 5. zápas: KP Brno - Šelmy Brno 3:0 (25, 30, 18) Rozhodčí: Kovář, Rychlík. Čas: 108 min. Diváci: 2041. Konečný stav série: 3:2. Sestavy a body: KP Brno: Bukovská 15, Koulisiani 6, Moreno 5, Nikolovová 21, Kuníková 3, Hrušecká 9, libero Digrinová - Pelikánová, Rožnovjaková, Stojkovičová. Trenér: Nezhoda. Šelmy Brno: Kozubíková 11, Marková 5, Šmídová 4, Kyryčenková 16, Šotkovská 5, Širůčková 9, libero Chevalierová - Podhrázká, Benediktová, Kozubíková 11, Kocmanová-Havlíčková 8. Trenér: Boula. Konečné pořadí extraligy: 1. KP Brno, 2. Šelmy Brno, 3. VK Liberec, 4. VK Prostějov, 5. PVK Olymp Praha, 6. VK UP Olomouc, 7. TJ Ostrava, 8. Sokol Frýdek-Místek, 9. Volejbal Přerov, 10. Sokol Šternberk. Pozn.: Do 22. kola hrál extraligu ukrajinský mistr Prometej Dnipro, pak ze soutěže odstoupil.