Volejbalisté si výhrou 3:1 nad Belgií zajistili Final Four Evropské ligy

Kortrijk (Belgie) - Čeští volejbalisté vyhráli v Belgii 3:1 a zajistili si postup do Final Four Evropské ligy. Svěřenci Jiřího Nováka dnes ztratili jen druhý set, který prohráli 19:25. Zbývající sady vyhráli 25:19, 25:20 a 25:19. I po pátém ze šesti zápasů skupiny C jsou stoprocentní a bez ohledu na výsledek sobotního domácího duelu s Estonskem mají jisté první místo ve skupině. O vítězi zlaté Evropské ligy se rozhodne 18. a 19. června v Chorvatsku.

Nejproduktivnějším hráčem týmu byl s dvaadvaceti body Marek Šotola, který tentokrát dostal na postu univerzála důvěru. V prvním setu se čeští volejbalisté opírali o výborný servis, pomohli si pěti přímými body a ujali se vedení. Ve druhé sadě ale přišlo několik chyb, přestalo se dařit v obraně, klesla produktivita útoku a mladý belgický celek získal převahu. Domácí v Kortrijku odskočili na 20:16 a závěr s přehledem dotáhli.

O kousek vepředu byli Belgičané i v úvodu třetí sady, ale pak český tým srovnal a ve druhé polovině odskočil až na pětibodový rozdíl. Ten v koncovce udržel. Při podání smečaře Martina Licka pak Češi ve čtvrtém setu odskočili na 6:1, ale na servisu riskovali i Belgičané a po několika českých zaváháních na příjmu i v útoku bylo srovnáno na 13:13. Za koncovou čarou se následně postupně prosadili kapitán Adam Zajíček i Šotola, kteří tím značně přispěli k obnově výrazného vedení. Do koncovky se šlo za stavu 20:14 a opět byla z českého pohledu klidná. Mečbol proměnil smečař Jan Galabov ulívkou ze zadní části hřiště.

Trenér Novák měl z postupu radost. "Splnili jsme úkol. Museli jsme si ho uhrát venku v Belgii, ale dokázali jsme to. Bylo tam nasazení, i když chybělo trochu víc klidu v té hře. Ale jsem spokojenější než po domácí výhře 3:0 nad Lotyšskem," řekl. Zápas byl poznamenaný nervozitou, kterou způsobovaly i sporné verdikty rozhodčích. "Zlomili jsme to tím, že ve čtvrtém setu, kdy nás dotáhli, tak jsme se znovu utrhli. Hráči se zdravě naštvali a už jsme to nepustili," popsal kouč.

Cesta za třemi body dnes nebyla tak jednoduchá jako při domácí výhře 3:0 v Kutné Hoře. "Belgie dneska hrála o dost líp než u nás doma. Vycházel jim tady doma servis, s čímž jsme se trochu trápili," uvedlo libero Milan Moník.

V semifinále nejvyšší skupiny Evropské ligy bude mít letos Česko zastoupení v obou kategoriích. Dnes odpoledne získaly jistotu rovněž neporažené ženy, když Chorvatky ztratily bod za výhru 3:2 na Slovensku. Základní skupiny uzavřou oba reprezentační výběry v sobotu ve Zlíně.

Evropská liga volejbalistů v Kortrijku:

Skupina C - 5. kolo:

Belgie - ČR 1:3 (-19, 19, -20, -19)

Rozhodčí: De Baar (Niz.), Herbots (Belg.) Čas:111 min. Diváci: 750.

Sestava a body ČR: Licek 9, Zajíček 8, Šotola 22, Galabov 16, Polák 8, Bartůněk 2, libera Moník a Pfeffer - Indra 2, Piskáček.

Nejvíce bodů Belgie: Reggers 17, Desmet 16, Kindt a Lecat po 9.

Estonsko - Lotyšsko 3:1 (17, 22, -25, 23).

Tabulka:

1. ČR 5 5 0 15:2 420:325 15 2. Estonsko 5 4 1 13:7 482:451 11 3. Belgie 5 1 4 5:12 366:409 3 4. Lotyšsko 5 0 5 3:15 359:442 1