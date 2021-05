Volejbalisté mají na ME ve skupině Itálii i slovinské vicemistry

Helsinky - Čeští volejbalisté se na zářijovém mistrovství Evropy utkají v ostravské skupině B s Itálií, vicemistry starého kontinentu Slovinci, Bulharskem, Běloruskem a Černou Horou. Rozhodlo o tom dnešní losování v Helsinkách. Šampionát bude hrát 24 celků od 1. do 19. září a vedle Česka se bude konat i v Polsku, Estonsku a Finsku.

"Je tam pár těžkých týmů, ale náš cíl to nemění. Chceme se dostat mezi čtveřici a postoupit do osmifinále. Máme tři měsíce na přípravu, abychom předvedli co nejlepší výkony," řekl k losu český univerzál Jan Hadrava z Minsku, kde se Češi chystají na vstup do Evropské ligy.

Z každé ze čtyř základních skupin postoupí do play off čtyři celky. V Polsku budou dějišti Krakov, Gdaňsk a Katovice, kde se uskuteční semifinále a boje o medaile. Estonským hostitelem bude metropole Tallinn a ve Finsku se bude hrát v Tampere.

Na minulém šampionátu vypadli čeští volejbalisté v Antverpách s pozdějšími mistry Evropy Srby v osmifinále a obsadili 13. místo. Před dvaceti lety se hrálo celé mistrovství Evropy v Ostravě a Češi tehdy skončili těsně pod stupni vítězů. V boji o bronz podlehli Rusům 2:3.

Los ME volejbalistů (1.- 19. září 2021):

Skupina A (Krakov): Polsko, Belgie, Srbsko, Ukrajina, Řecko, Portugalsko

Skupina B (Ostrava): ČR, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Bělorusko, Černá Hora

Skupina C (Tampere): Finsko, Rusko, Nizozemsko, Turecko, Španělsko, Severní Makedonie

Skupina D (Tallinn): Estonsko, Lotyšsko, Francie, Německo, Slovensko, Chorvatsko