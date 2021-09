Volejbalisté chtějí ve čtvrtfinále ME využít šanci, která se nemusí opakovat

Ostrava - Čeští volejbalisté pobláznili svými výkony fanoušky a za pomoci publika touží v Ostravě stejně jako před dvaceti lety dojít do semifinále mistrovství Evropy. Ve středu od 19:00 se podruhé v turnaji utkají se Slovinskem a ve čtvrtfinále pokusí proti obhájcům stříbra zopakovat výhru z úvodního utkání ve skupině.

"Je to šance, která se nemusí dlouho opakovat," řekl novinářům trenér reprezentace Jiří Novák a moc dobře ví, o čem mluví. Naposledy hráli volejbalisté o medaile na evropském šampionátu právě v Ostravě a Novák patřil v roce 2001 do základní sestavy.

Tentokrát je trenérem národního týmu a pod jeho vedením Češi na ME překvapují favority. Slovinsko zdolali na úvod turnaje 3:1 a v pondělním osmifinále šokovali třísetovou výhrou nad Francouzi, olympijskými vítězi z Tokia. "Mám radost za hráče. Já jsem si je vybral, věřím jim, snažím se je připravit svojí formou práce a úspěch ať si slíznou oni, protože oni jsou na hřišti," pronesl Novák.

Proti Slovincům volejbalisté nastoupí už pod větším tlakem než v prvním duelu, kdy byli outsidery. "Slovinci jsou pořád favority a takhle to musíme klukům jasně říct," poznamenal Novák. Z hráčů chce dostat opět výkon na hranici možností; ten předvádějí v okamžiku, kdy se od nich výhra tolik nečeká. "Musíme na ně vletět a zase se rvát," připomněl kouč, že vedle herních kvalit je velkou předností jeho výběru nadšení a bojovnost.

První zápas se Slovinci ale může být pro volejbalisty vodítkem k dalšímu úspěchu. "Když už jsme je jednou porazili, tak to třeba zopakujeme," řekl nahrávač Luboš Bartůněk. "Bude to těžký zápas a musíme podat výkon, který jsme předvedli proti Francii, Musíme k tomu přistoupit, že oni jsou pořád favorité a my musíme makat," uvedl smečař Adam Bartoš.

Češi nastoupí do zápasu povzbuzení vítězstvím nad Francií. Nesmějí ale létat hlavami v oblacích. "Budeme na hráče působit tvrdě, aby zapomněli a připravili se. Všichni moc dobře víme, co se stalo po prvním vítězství nad Slovinskem, a to se v žádném případě nesmí opakovat," připomněl Novák, že jeho tým poté nezvládl duel s Běloruskem, které měl porazit.

Novákovi se v turnaji daří míchat sestavou. Třeba se mu i ve čtvrtfinále povede vytáhnout nějakého žolíka, tak jako překvapil Adam Zajíček přeučený na skákané podání proti Slovincům. Z role dvojky se stal jedničkou na nahrávce Bartůněk, čímž se bodově podle očekávání rozjel univerzál Jan Hadrava, a oslňuje i nebojácnost mladíka Josefa Poláka na bloku. Naposledy vyšel tah s Bartošem, který dostal větší šanci až proti Francii a zazářil.

"Od začátku jsem do kluků tloukl, že na turnaji nevíte dne hodiny a se všemi počítám. Jasně je definované, že těch čtrnáct kluků je tady spolu a vyhrajou jako tým a prohrajou jako tým. Vždycky je třeba, aby tu káru trošku někdo táhnul, ale má stejnou váhu, kdy někdo položí balon, jako když ho jiný nadrazí. O úspěch se musí zasloužit všichni," řekl Novák.

Znovu se očekává skvělá atmosféra. Zvláště, když to pro české fanoušky je poslední šance, jak reprezentaci doma podpořit. Boje o medaile se totiž odehrají v Katovicích.