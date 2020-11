České Budějovice - Volejbalisté Českých Budějovic se odhlásili z Poháru CEV, v kterém se měli utkat s moskevským Dynamem. Důvodem je direktivní změna termínu utkání v Rusku a možné ovlivnění tuzemské extraligy.

Jihostroj měl hrát na půdě soupeře první zápas minulý týden, ale tým Dynama byl kvůli koronaviru v karanténě. Jihostroj navrhoval odehrát 1. kolo na jeden zápas, který se měl uskutečnit tento čtvrtek v Českých Budějovicích. Vedení soutěže evropské konfederace CEV ale rozhodlo, že se má hrát i zápas v Rusku, a to 25. listopadu.

"To nám přijde nefér," řekl ČTK generální manažer klubu Robert Mifka a dodal, že dnes odešla z jižních Čech na CEV žádost o odhlášení. "S ohledem na aktuální restart naší domácí soutěže, která se nejistě a pomalu rozjíždí, jsme nebyli schopni toto rozhodnutí akceptovat, aniž bychom neohrozili průběh extraligy, která je pro nás po nedokončené minulé sezoně samozřejmě prioritou," uvedl Mifka v tiskové zprávě.

Kdyby Jihočeši akceptovali nový termín zápasu v Rusku, přišli by o výhodu sehrání odvety v domácím prostředí. V ní může dojít i na takzvaný zlatý set, který by případně rozhodl o postupu. "Může se to zdát jako maličkost, ale rozhodují detaily," řekl Mifka. "Ale hlavním důvodem je extraliga, nechtěli jsme riskovat její ohrožení," zopakoval.

Problém neměl český klub, přesto Rusové žádali, aby se třeba i oba zápasy hrály u nich. "To nám smysl nedávalo. My jsme to nezavinili. Nebyl žádný důvod, abychom se dobrovolně připravili o výhodu domácího prostředí. Kdyby to bylo opačně, tak to samozřejmě přijmeme. Je to celé smutné," konstatoval Mifka.

Jihočechy překvapilo i rozhodnutí CEV, že by měli jet do Moskvy na odvetu 25. listopadu. "Na datum, které nebylo během předchozích jednání vůbec zmíněno," uvedl klub a Mifka dodal: "Velmi mě to mrzí, ale na toto direktivní rozhodnutí jsme nemohli přistoupit a z Poháru CEV jsme byli nuceni se odhlásit. Mrzí nás to, protože jsme tým na tuto sezonu skládali s vidinou evropských pohárů."